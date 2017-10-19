Минэкономики объяснил рост импорта из России

19 октября 2017 | 08:51

Импорт товаров из России растет за счет топлива, удобрений и запчастей. Об этом в эфире Еспресо.TV заявила торговый представитель Украины заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

«Относительно импорта, самая большая статья — это энергетический импорт, в том числе топливо. Вторая статья — удобрения, третья статья — запчасти для машиностроения», — сказала Микольская.

Заместитель министра отметила, что экспорт из Украины в Россию растет за счет продукции энергетического машиностроения, металлургии и химической промышленности.

«Если посмотреть, почем происходил рост нашего экспорта за 7 месяцев, первая группа — это энергетическое машиностроение, вторая группа — это металлы, третья — химия и электрические машины», — сказала Микольская.