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Минэкономики объяснил рост импорта из России

19 октября 2017 | 08:51

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Импорт товаров из России растет за счет топлива, удобрений и запчастей. Об этом в эфире Еспресо.TV заявила торговый представитель Украины заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.


«Относительно импорта, самая большая статья — это энергетический импорт, в том числе топливо. Вторая статья — удобрения, третья статья — запчасти для машиностроения», — сказала Микольская.

Заместитель министра отметила, что экспорт из Украины в Россию растет за счет продукции энергетического машиностроения, металлургии и химической промышленности.

«Если посмотреть, почем происходил рост нашего экспорта за 7 месяцев, первая группа — это энергетическое машиностроение, вторая группа — это металлы, третья — химия и электрические машины», — сказала Микольская.



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