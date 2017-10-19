ДТЭК анонсировал переход на электромобили

После тестовой эксплуатации автомобилей в реальных условиях будет принято решение об этапности полного перехода на легковой электротранспорт в городах ведения бизнеса ДТЭК







«По нашим расчетам, уже сегодня использование электромобилей стало экономически выгодным по сравнению с «обычными» автомобилями такого же класса. Пока еще высокая стоимость покупки при 5-летнем цикле нивелируется низкими эксплуатационными расходами. Электромобили имеют еще одно решающее преимущество – отсутствие выхлопных газов, загрязняющих атмосферу. Это особенно актуально в условиях перегруженности транспортом столицы и городов-миллионников. С точки зрения долгосрочной перспективы не следует также забывать о том, что Украина зависима от импорта нефтепродуктов. Тогда как спрос на электроэнергию может быть покрыт за счет отечественных производителей», – отметил Директор по стратегии и развитию бизнеса ДТЭК Александр Селищев.



Основными сдерживающими факторами на данный момент остаются невысокий запас хода электромобилей, что осложняет возможность их эксплуатации на междугородних маршрутах, а также слаборазвитая инфраструктура для зарядки автомобилей.



«В ближайшие 3-5 лет мы ожидаем, что последние критические препятствия будут сняты, и мы сможем начать полноценное использование электромобилей в качестве основного вида легкового транспорта. Со своей стороны, как крупнейшая энергетическая компания Украины, мы внимательно следим за трендами в этом инновационном секторе и планируем содействовать созданию необходимых условий для массового применения электротранспорта на дорогах страны», – заключил Селищев.