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ДТЭК анонсировал переход на электромобили

19 октября 2017 | 10:47

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ДТЭК начал программу по переводу корпоративного автопарка на автомобили с электрическими двигателями. Первым этапом стало приобретение пяти электромобилей Hyundai Ioniq. Купленные электромобили будут использоваться компанией в Киеве в качестве городского разъездного транспорта.


После тестовой эксплуатации автомобилей в реальных условиях будет принято решение об этапности полного перехода на легковой электротранспорт в городах ведения бизнеса ДТЭК 

 

«По нашим расчетам, уже сегодня использование электромобилей стало экономически выгодным по сравнению с «обычными» автомобилями такого же класса. Пока еще высокая стоимость покупки при 5-летнем цикле нивелируется низкими эксплуатационными расходами. Электромобили имеют еще одно решающее преимущество – отсутствие выхлопных газов, загрязняющих атмосферу. Это особенно актуально в условиях перегруженности транспортом столицы и городов-миллионников. С точки зрения долгосрочной перспективы не следует также забывать о том, что Украина зависима от импорта нефтепродуктов. Тогда как спрос на электроэнергию может быть покрыт за счет отечественных производителей», – отметил Директор по стратегии и развитию бизнеса ДТЭК Александр Селищев.

Основными сдерживающими факторами на данный момент остаются невысокий запас хода электромобилей, что осложняет возможность их эксплуатации на междугородних маршрутах, а также слаборазвитая инфраструктура для зарядки автомобилей.

«В ближайшие 3-5 лет мы ожидаем, что последние критические препятствия будут сняты, и мы сможем начать полноценное использование электромобилей в качестве основного вида легкового транспорта. Со своей стороны, как крупнейшая энергетическая компания Украины, мы внимательно следим за трендами в этом инновационном секторе и планируем содействовать созданию необходимых условий для массового применения электротранспорта на дорогах страны», – заключил Селищев.


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