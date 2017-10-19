|
Геращенко: водитель, совершившая ДТП в Харькове, за два года трижды нарушала ПДД
19 октября 2017 | 10:13
распечатать комментарии [0] добавить в
Водитель автомобиля Lexus, которая совершила смертельное ДТП в Харькове, за два года вождения трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.
"Оказалось, что эта девушка 20-летняя за два года вождения машины уже трижды получала штрафы за проезд на красный свет, за превышение скорости. То есть она уже не была дисциплинированным водителем",- сказал А.Геращенко.
По его словам, водитель в данный момент находится в следственном изоляторе, сотрудничает со следствием. Также правоохранители допрашиваю второго участника ДТП – водителя автомобиля "VOLKSWAGEN Touareg", который врезался в автомобиль "Lexus".
"Она находится в шоковом состоянии, она заявляет, что не нарушала ПДД, что она проезжала на зеленый свет. Сейчас следователи, эксперты составляют окончательно все документы, необходимые для вручения уведомления о подозрении",- отметил А.Геращенко.
В частности, по его данным, следователи изымают видеозаписи с камер наблюдения.
"По предварительным данным девушка проехала на красный свет, в следствии чего в нее врезалась другая машина и ее выбросило на тротуар",- уточнил А.Геращенко.
Депутат отметил, что сегодня видео с камер наблюдения будет обнародовано.
Отметим, что ранее Геращенко у себя на Facebook обнародовал видео, на котором заснято, как этот же автомобиль Lexus ранее совершил проезд на красный свет светофора.
также читайте
[18.10.2017]
[13.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
сти намагаються відбити у «Контрактбудсервісу» зелений шматок «Осокорків»
20. 10. 2017 | 08:44
На лівому березі на південь від сучасного масиву Осокорки стартує акція мирної протидії черговій бездумній забудові унікальної території в грандіозних масштабах.
ДТЭК анонсировал переход на электромобили
19. 10. 2017 | 10:47
ДТЭК начал программу по переводу корпоративного автопарка на автомобили с электрическими двигателями. Первым этапом стало приобретение пяти электромобилей Hyundai Ioniq. Купленные электромобили будут использоваться компанией в Киеве в качестве городского разъездного транспорта.
КНДР строит новую подлодку
19. 10. 2017 | 10:14
В военной разведке США сообщили, что на судостроительном заводе Sinpo на восточном побережье Северной Кореи идет строительство новой подводной лодки КНДР, передает УНН со ссылкой на The Diplomat.
Минэкономики объяснил рост импорта из России
19. 10. 2017 | 08:51
Импорт товаров из России растет за счет топлива, удобрений и запчастей. Об этом в эфире Еспресо.TV заявила торговый представитель Украины заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.
Гройсман: через три года очередей в детсады не будет
18. 10. 2017 | 23:47
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»