ТЕМА

Геращенко: водитель, совершившая ДТП в Харькове, за два года трижды нарушала ПДД

19 октября 2017 | 10:13

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Водитель автомобиля Lexus, которая совершила смертельное ДТП в Харькове, за два года вождения трижды привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом в эфире "112 Украина" заявил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.


    

"Оказалось, что эта девушка 20-летняя за два года вождения машины уже трижды получала штрафы за проезд на красный свет, за превышение скорости. То есть она уже не была дисциплинированным водителем",- сказал А.Геращенко.

По его словам, водитель в данный момент находится в следственном изоляторе, сотрудничает со следствием. Также правоохранители допрашиваю второго участника ДТП – водителя автомобиля "VOLKSWAGEN Touareg", который врезался в автомобиль "Lexus".

"Она находится в шоковом состоянии, она заявляет, что не нарушала ПДД, что она проезжала на зеленый свет. Сейчас следователи, эксперты составляют окончательно все документы, необходимые для вручения уведомления о подозрении",- отметил А.Геращенко.

В частности, по его данным, следователи изымают видеозаписи с камер наблюдения.

"По предварительным данным девушка проехала на красный свет, в следствии чего в нее врезалась другая машина и ее выбросило на тротуар",- уточнил А.Геращенко.

Депутат отметил, что сегодня видео с камер наблюдения будет обнародовано.

Отметим, что ранее Геращенко у себя на Facebook обнародовал видео, на котором заснято, как этот же автомобиль Lexus  ранее  совершил проезд на красный свет светофора. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Индия. Похоронный ритуал.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100