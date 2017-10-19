Геращенко: водитель, совершившая ДТП в Харькове, за два года трижды нарушала ПДД

"Оказалось, что эта девушка 20-летняя за два года вождения машины уже трижды получала штрафы за проезд на красный свет, за превышение скорости. То есть она уже не была дисциплинированным водителем",- сказал А.Геращенко.

По его словам, водитель в данный момент находится в следственном изоляторе, сотрудничает со следствием. Также правоохранители допрашиваю второго участника ДТП – водителя автомобиля "VOLKSWAGEN Touareg", который врезался в автомобиль "Lexus".

"Она находится в шоковом состоянии, она заявляет, что не нарушала ПДД, что она проезжала на зеленый свет. Сейчас следователи, эксперты составляют окончательно все документы, необходимые для вручения уведомления о подозрении",- отметил А.Геращенко.

В частности, по его данным, следователи изымают видеозаписи с камер наблюдения.

"По предварительным данным девушка проехала на красный свет, в следствии чего в нее врезалась другая машина и ее выбросило на тротуар",- уточнил А.Геращенко.

Депутат отметил, что сегодня видео с камер наблюдения будет обнародовано.

Отметим, что ранее Геращенко у себя на Facebook обнародовал видео, на котором заснято, как этот же автомобиль Lexus ранее совершил проезд на красный свет светофора.