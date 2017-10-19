КНДР строит новую подлодку

19 октября 2017 | 10:14

В военной разведке США сообщили, что на судостроительном заводе Sinpo на восточном побережье Северной Кореи идет строительство новой подводной лодки КНДР, передает УНН со ссылкой на The Diplomat.

По предположениям разведки, это судно может быть преемником подводной лодки класса Gorae, которые способны нести баллистические ракеты.

Кроме того, отмечено, что водоизмещение подводной лодки составляет 2 тысячи тонн, а его ширина - 11 метров.

Также предполагается, что это судно может быть самым большим из когда-либо построенных в КНДР с момента создания фрегатов класса "Najin".

Как сообщал УНН, в США заявили, что готовятся к возможному военному развитию конфликта с КНДР со следующего года.