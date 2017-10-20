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сти намагаються відбити у «Контрактбудсервісу» зелений шматок «Осокорків»

20 октября 2017 | 08:44

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На лівому березі на південь від сучасного масиву Осокорки стартує акція мирної протидії черговій бездумній забудові унікальної території в грандіозних масштабах.


Акція відбудеться в суботу 21 жовтня 2017 об 11 годині. Збір учасників – на спуску до озера Небреж зі сторони вулиці Софії Русової.

Головна мета акції – мобілізація мешканців міста Києва на протидію забудові та створення ландшафтного природного парку на території південних Осокорків.

Запрошуються мешканці міста Києва, представники громадського сектору. За можливістю несіть саджанці й беріть лопати: будемо засновувати екопарк замість бетонних джунглів.

Посилання на подію в соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/events/289400168217884/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%22117%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Електронна пошта для зв’язку з організаторами акції: [email protected].

 

 



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