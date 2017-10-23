61% киевлян сидит в ФБ

23 октября 2017 | 08:13

Социальной сетью Facebook пользуются 61% жителей Киева, свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса, в конце мая 34% респондентов пользовались сетью ВКонтакте, 33% — Одноклассники, 16% — Twitter, 13% — Instagram, 4% — другой, каждый пятый — не пользовался соцсетями.

Респонденты с более низкими доходами больше пользуются сетью ВКонтакте и Одноклассники, зато с высоким уровнем доходов — Facebook.

Три четверти киевлян (77%) пользуются интернетом минимум раз в неделю, 21% — не пользуются вообще.Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 22-31 мая 2017 года среди 826 жителей Киева. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.



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