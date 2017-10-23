ТЕМА

Розенблат рассказал, что у него изъяли сотрудники НАБУ

23 октября 2017 | 09:17

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли у народного депутата Борислава Розенблатта паспорта, карточки и подарки для племянниц. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии УНН.


"Меня ограбили сегодня. Залетели в самолет, начали обыски без документов, вообще без каких-либо оснований. Что забрали? Забрали все паспорта, карточки, забрали все практически вещи и изъяли, действительно у меня было три небольшие подарочки, бижутерию для моих племянниц," - сказал Б.Розенблат.

Отвечая на вопрос о том, дорогой ли были изъята бижутерия, нардеп отметил: "Знаете, я бы хотел, чтобы сделали экспертизу, пусть НАБУ покажет, что они изъяли. Речь о каких-то бриллиантах, все остальное - сплошная ложь".

При этом Б.Розенблат сообщил, что уже обжаловал действия сотрудников НАБУ в Генеральной прокуратуре Украины.

"Уже подали (заявление на имя Генпрокурора - ред.)", - уточнил он.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что не задерживали народного депутата Борислава Розенблатта, а проводили с ним следственные действия.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Просто вид из окна
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100