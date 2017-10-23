Розенблат рассказал, что у него изъяли сотрудники НАБУ

23 октября 2017 | 09:17

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины изъяли у народного депутата Борислава Розенблатта паспорта, карточки и подарки для племянниц. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии УНН.

"Меня ограбили сегодня. Залетели в самолет, начали обыски без документов, вообще без каких-либо оснований. Что забрали? Забрали все паспорта, карточки, забрали все практически вещи и изъяли, действительно у меня было три небольшие подарочки, бижутерию для моих племянниц," - сказал Б.Розенблат.

Отвечая на вопрос о том, дорогой ли были изъята бижутерия, нардеп отметил: "Знаете, я бы хотел, чтобы сделали экспертизу, пусть НАБУ покажет, что они изъяли. Речь о каких-то бриллиантах, все остальное - сплошная ложь".

При этом Б.Розенблат сообщил, что уже обжаловал действия сотрудников НАБУ в Генеральной прокуратуре Украины.

"Уже подали (заявление на имя Генпрокурора - ред.)", - уточнил он.

Напомним, Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины заявили, что не задерживали народного депутата Борислава Розенблатта, а проводили с ним следственные действия.