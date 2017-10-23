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В ДТП с евробляхами в сентябре погибли 25 человек
23 октября 2017 | 09:18
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В Украине в результате дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей с государственными номерами зарубежных стран в течение сентября 2017 погибло 25 человек. Об этом УНН сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным Нацполиции, всего в сентябре в Украине произошло 852 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей с иностранными номерами. Из-за этих ДТП были травмированы в общем 253 человека, а погибло 25 человек.
В частности, больше всего ДТП произошло в сентябре с участием авто с иностранными номерами во Львовской области, а именно 172, в результате которых погибли 5 человек, в Киеве - 107 происшествий, где погибших не было, но травмировались 11 человек.
В то же время, больше всего погибло людей в результате ДТП с участием "евроблях" в Закарпатской области в сентябре этого года, а именно погибли 6 человек, на втором месте Львовская область, где из-за ДТП лишились жизни 5 человек.
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