Если верить ГФС, в Украине лучше не пить

23 октября 2017 | 09:22

Оперативные подразделения ГФС в Киевской области с начала года изъяли более 20 тыс. литров контрафактного алкоголя. Среди подделок - напитки известных мировых брендов, сбываются в картонно-бумажной таре. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ГУ ГФС в Киевской области.

"По состоянию на 12 октября 2017 подразделением противодействия незаконному обороту подакцизных товаров оперативного управления ГУ ГФС в Киевской области из незаконного оборота изъято контрафактных ликероводочных изделий общим объемом 20 тыс. 389 литров на сумму 3 млн 879 тыс. грн, из них 3 тыс. 668 литров на сумму 1 млн 385 тыс. грн фальсифицированных элитных алкогольных напитков известных мировых брендов таких как: "Absolut", "Finlandia", "Kvint", "Keglevich", "Beluga", "Jack Daniels", "Volk", "Jameson", - отметили в ГФС.

Налоговики добавили, что значительная часть фальсифицированных алкогольных напитков производится путем разлива недоброкачественного спиртосодержащего сырья в специально изготовленные полимерные пакеты, помещенные в картонно-бумажную тару типа "бэг-ин-бокс", в нарушение требований действующего законодательства.

"Кроме того данная продукция изготавливается из контрафактного или контрабандного сырья - спирта, который не проходил лабораторных исследований и не получала разрешений у органов сертификации, обычно плохой для качества и при употреблении такой продукции человеком представляет угрозу для его жизни и здоровья", - объяснили в ГФС.

Напомним, государство теряет до 20 млн грн ежедневно через нелегальный рынок алкоголя.

По данным ГФС, отечественный рынок переполнен фальсификатом, который условно можно разделить на три категории: дешевый алкоголь в тюках, доступный алкоголь в стеклянной таре и "элитный алкоголь".