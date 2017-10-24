ТЕМА

У військовій частині вкрали 100 тон дизпалива

24 октября 2017 | 08:52

распечатать        комментарии [0]       добавить в

На крадіжці близько 100 тон дизельного пального викрито начальника складу військової частини Збройних Сил України, що дислокується в Київській області.


        Військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України викрито та затримано військовослужбовця в/ч А1232 (м. Біла Церква), що систематично здійснював розкрадання  пального.

    Установлено, що начальник складу під час несення служби в добовому наряді черговим по парку, маючи безперешкодний доступ до резервуарів зберігання пально-мастильних матеріалів, неодноразово здійснював відкачування в автомобільну автоцистерну з резервуарів зберігання дизельне пальне, яке потім збував цивільним особам. Всього у такий спосіб було викрадено близько 100 тон дизельного пального орієнтовною вартістю понад 1 млн. грн. (точна кількість та вартість пального буде встановлена в ході ревізії). 
    20 жовтня 2017 року військовою прокуратурою Білоцерківського гарнізону,  в порядку ст. 208  Кримінального процесуального кодексу України зазначеного військовослужбовця затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України, та відносно нього Білоцерківським міськрайонним судом Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном  на 30 діб з правом виходу під заставу 50 тис. грн.
    У ході розслідування кримінального провадження перевіряється причетність до викрадення пального інших військовослужбовців, а також буде надано правову оцінку діям командування частини та службових осіб контролюючих органів, які проводили перевірки на складах зберігання служби паливно-мастильних матеріалів цієї військової частини, але своєчасно не виявили недостачу матеріальних цінностей.
 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Лолита
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100