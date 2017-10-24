Соратники добробатовца разгрозмили зал суда и забиракидорвались

24 октября 2017 | 07:27

Соратники командира добробата "ОУН" Николая Коханивского в Святошинском суде Киева укрепляют баррикады, сообщила активистка Анна Синькова.

"Последние новости: адвокаты о чем-то совещались с силовиками о выходе из ситуации, но, похоже, ни о чем не договорились. Потом приехали взрывотехники и сказали, что здесь есть взрывчатка. Оказалось, что взрывчатка — это макет АК, который присутствующий на суде военрук послушно оставил на проходной", – написала Синькова на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что "сейчас активисты укрепляют баррикаду".

Ситуацию также прокомментировал народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук. "5.30 утра. Именно в это время согласно Уголовно-процессуального кодекса Николая Коханивский должен быть освобожден из-под стражи. Несмотря на это, он остается в помещении Святошинского суда и ждет 9.00 утра, когда должно продолжиться рассмотрение избрания ему меры пресечения. В 8.00 на работу должен прибыть глава Святошинского суда и определить зал, в котором продолжится заседание.

Активисты продолжают также оставаться в помещении суда и ждать справедливый вердикт суда", — написал нардеп.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. Смотрите также: Блокирование суда сторонниками комбата ОУН Коханивского По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

РИА Новости Украина