|
Два подполковника полиции сгорели на полумиллионной взятке
25 октября 2017 | 12:00
распечатать комментарии [0] добавить в
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке в более полумиллиона гривен двух полицейских Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Правоохранители задокументировали, что полицейские требовали 540 тысяч гривен от местного бизнесмена за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса.
Оперативники спецслужбы "взяли" в центре Днепра посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
также читайте
[23.10.2017]
[19.10.2017]
[19.10.2017]
[19.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
Рада намерена отменить ГОСТы
25. 10. 2017 | 12:01
Верховная Рада Украины поддержит проект закона об отмене обязательного применения государственных стандартов качества товаров и продуктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.
У військовій частині вкрали 100 тон дизпалива
24. 10. 2017 | 08:52
На крадіжці близько 100 тон дизельного пального викрито начальника складу військової частини Збройних Сил України, що дислокується в Київській області.
Соратники добробатовца разгрозмили зал суда и забиракидорвались
24. 10. 2017 | 07:27
Соратники командира добробата "ОУН" Николая Коханивского в Святошинском суде Киева укрепляют баррикады, сообщила активистка Анна Синькова.
Если верить ГФС, в Украине лучше не пить
23. 10. 2017 | 09:22
Оперативные подразделения ГФС в Киевской области с начала года изъяли более 20 тыс. литров контрафактного алкоголя. Среди подделок - напитки известных мировых брендов, сбываются в картонно-бумажной таре. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ГУ ГФС в Киевской области.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»