Два подполковника полиции сгорели на полумиллионной взятке

25 октября 2017 | 12:00

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке в более полумиллиона гривен двух полицейских Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Правоохранители задокументировали, что полицейские требовали 540 тысяч гривен от местного бизнесмена за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса.

Оперативники спецслужбы "взяли" в центре Днепра посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.