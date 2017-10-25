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Рада намерена отменить ГОСТы

25 октября 2017 | 12:01

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Верховная Рада Украины поддержит проект закона об отмене обязательного применения государственных стандартов качества товаров и продуктов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Сергей Тригубенко, передает УНН.


"Хотя законопроект правительства об отмене ГОСтов пока еще не рассматривался парламентом, у меня лично сомнений в том, что его примут, нет", - написал он.

От добавил, что отмена ГОСТов является необходимым, но преждевременным шагом.

"Свою позицию по этому поводу я уже озвучивал: как по мне, то подобные шаги - нужны, но нам их делать рано. Отказываться от государственных стандартов надо только тогда, когда заработает альтернатива. А сейчас в Украине система контроля за качеством продуктов питания полностью разрушена. И ни одной работающей альтернативы ГОСТам нет. К тому же действует мораторий на проверки бизнеса... В таких условиях потребители вынуждены заботиться о своей безопасности самостоятельно", - написал он.

Напомним, законопроект об отмене ГОСТов внесен КМУ на рассмотрение парламента.

Между тем ряд экспертов указанную инициативу правительства назвали преждевременной.

По словам эксперта Гончара, отмена ГОСТов - очередной шаг к уничтожению системы защиты прав потребителей.

"Отмена ГОСТов пролоббирована отечественным бизнесом. Это было сделано руками государственной регуляторной службы в лице ее руководителя. Под эгидой гармонизации украинского законодательства с европейским, государство продолжает уничтожать отечественную систему защиты прав потребителей", - отметил он.

Негативно об отказе от ГОСТов высказались и эксперты топливного рынка.

По словам Г.Рябцева, такое решение на уровне государства является преждевременным шагом, который можно считать прямым нарушением статей Конституции, которые гарантируют гражданам безопасные и качественные товары.

"...Такое решение о переходе на добровольное применение стандартов, по моему мнению, было не только преждевременным. Такое решение является прямым нарушением статьи Конституции Украины, которая гарантирует ее гражданам безопасные и качественные товары и услуги", - сказал он.

 УНН


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