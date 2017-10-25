ТЕМА

Нацполіція затримала псевдоактивістів, які шантажували забудовників

25 октября 2017 | 20:15

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Працівники   Департаменту  захисту  економіки  та  Головного  слідчого
управління   Нацполіції   за  процесуального  керівництва  Генеральної
прокуратури  України  задокументували  факти  системного вимагання від
забудовників  коштів  за  неперешкоджання  їх законній діяльності. В
одного із них вимагали та одержали 200 тисяч доларів США.

 
 


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