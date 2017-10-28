Украинский банк объявил о самоликвидации

28 октября 2017 | 08:55

Банк «Кредит Оптима» объявил о самоликвидации из-за невозможности выполнить требование Национального банка Украины относительно докапитализации.

Соответствующая повестка дня ближайшего собрания наблюдательного совета, на котором будет объявлено о самоликвидации, размещена на сайте банка.

«Прекратить осуществление ПАО «Кредит Оптима Банк» банковской деятельности без прекращения юридического лица в порядке, предусмотренном законом «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков», – говорится в проекте решения.

Напомним, ранее о самоликвидации заявили три банка – «Народный капитал», «Финбанк» и КБ «Финансовый партнер». Всего требования НБУ по докапитализации состоянию на октябрь не выполнили шесть банков.

При этом, в Ассоциации защиты банков считают, что требования Национального банка относительно увеличения размера уставного капитала банков имеют негативное влияние на рынок.

Также ранее на сайте Верховной Рады опубликован законопроект №7231, которым вносятся поправки в закон о размере уставных капиталов банков. В июле 2014 года решением парламента были существенно увеличены требования к минимальному размеру уставного капитала новых банков – со 120 до 500 миллионов гривен. Существующие банки должны были увеличить свой капитал до полумиллиарда гривен за 10 лет. Позже этот период был для них сокращен. Действующие финучреждения обязали до 11 января 2018 года усилить свои капиталы минимум до 400 миллионов грн, через год – до 450 миллионов грн. По мнению профильного комитета Верховной Рады, требования по дальнейшему наращиванию капитала действующими банками уже не выполняют роль компенсатора рисков. А потому законодатели предлагают отменить эту норму закона и зафиксировать размер уставного капитала банков на уровне 200 миллионов гривен (актуальный на настоящее время), пишет Укринформ. Читайте більше тут: http://zik.ua/ru/news/2017/10/27/ukraynskyy_bank_obyavyl_o_samolykvydatsyy_1194405