ТЕМА

В Києві винайшли труп, який нікому не потрібний

30 октября 2017 | 17:15

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У Святошинському районі Києва мешканці будинків на вул. Палладіна виявили нікому не потрібний труп. Про це повідомляє сайт dtp.kiev.ua, передає УНН.


"Вранці на лавці у дворі на Академмістечку (Палладіна) помер чоловік. Приїхала швидка, постояли півгодини, поїхали. Приїхала поліція, постояли півгодини, поїхали ... Тіло просто лежить посеред двору", - йдеться в повідомленні.



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