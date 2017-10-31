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НАБУ обыскивает сына Авакова

31 октября 2017 | 14:02

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НАБУ проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника. По информации собеседников, обыски проходят у сына Авакова – Александра.


По данным собеседников, обыски проходят в рамках расследования по рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года. 
 
В то же время пресс-секретарь министра Наталья Стативко в комментарии УП отметила: 
 
"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, лучше, пусть это сделает НАБУ".
 
Как известно, в феврале 2015 года МВД заключило договоры с ООО "Днипровенд" на 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 миллиона гривен и ЧП "Плигачов" на 1 тысячу рюкзаков стоимостью 2,1 миллиона гривен. 
 
В июне 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки были приобретены через предприятия, подконтрольные Арсену Авакову.  
 
Уголовное производство по "рюкзаках Авакова" было открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года, тогдашний генпрокурор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а в апреле 2016 года ГПУ передала дело Национальному антикоррупционному бюро. 
 
Весной 2016 года НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании – поставщика тактических рюкзаков для МВД "Днипровенд", которую связывают с сыном министра внутренних дел Арсена Авакова. 
 
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату вверенного им имущества при закупке 6000 рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.  
 
В феврале появилось видео со скрытой камеры, на котором сын министра внутренних дел Александр Аваков, вероятно, договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства. 
 
Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына министра МВД Арсена Авакова.  
 
В феврале 2017 в НАБУ сообщили, что это дело находится на завершающей стадии расследования.



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