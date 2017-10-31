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В "Борисполе" самолет столкнулся с грузовиком

31 октября 2017 | 14:05

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Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS25 Киев - Харьков в 9:55 вторника, 31 октября, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.


"Воздушное судно начало руление со стоянки, получив на это разрешение наземных служб. В настоящее время проводятся расследование обстоятельств столкновения и анализ вероятных повреждений. Сейчас осуществляется посадка пассажиров в резервный самолет. Вылет планируется в 11:30", - отметил собеседник агентства. 
 
Ранее президент UBC Group Игорь Гуменный, являющийся пассажиром этого самолета, на своей странице в сети Facebook обнародовал фото, на котором видно, что самолет при рулении зацепил крылом автомобиль кейтеринговой компании Sky Food Service, в результате вылет был перенесен.

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