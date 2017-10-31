Отец бездомного прокурора-евромайданера купил Мерседес за 2 млн

31 октября 2017 | 14:24

Начальник отдела кадров запорожского госпредприятия «Радиоприбор» Игорь Куценко (отец сотрудника ГПУ) одолжил у супруги Елены, которая работает учителем математики, два миллиона гривен и купил Mercedes-Benz E220d (2017). Об этом сообщает 368.media со ссылкой на единый реестр деклараций НАПК.

Елена Куценко работает учителем математики запорожской школы №97. Она возглавляет оздоровительное учреждение «Прометей» (Приморск) областного центра по организации досуга и оздоровления детей Запорожского областного совета профсоюзов. К слову, в 2015 году Куценко была заместителем председателя областной избирательной комиссии, где представляла «Батькивщину»

Согласно декларации Игоря Куценко за прошлый год, семья владеет квартирой (76,55 кв. метра) в Запорожье и земельными участками в области общей площадью почти 5,8 гектаров. Есть недостроенная усадьба, которая принадлежит Елене Куценко, но она не сказала мужу о ее площади.

У семьи есть по два автомобиля: Skoda Fabia (2012), АЗЛК 21412 (1990), Hyundai Sonata (2011) и Daewoo Leganza (1998). Их доход в прошлом году составил всего 265 тыс. гривен. При этом Елена Куценко не сказала мужу, сколько подарил ей некий Петр Согласев. К слову, это является основанием для полной проверки декларации НАПК.

Еще один интересный момент в декларации Куценко – наличные. Кадровик госпредприятия хранит 20 тыс. долларов, 10 тыс.ч евро и 50 тыс. гривен. Учитель математики Елена Куценко, тоже хранит доллары, евро и гривны, но, опять-таки, не сказала своему мужу о суммах.

В интернете есть информация, что их сын, Владимир Куценко, незаконно захватил почти 19,7 гектаров запорожской земли через родственников и друзей. В списке фигурирует и Петр Согласев, который подарил Елене Куценко неизвестную сумму, как близкий друг.

Владислав Куценко был начальником бюро экономического анализа на госпредприятии «Радиоприбор» (2004-2005), где сейчас кадровый отдел возглавляет его отец. Следующие 10 лет он работал в частном секторе, а в 2010 году стал депутатом Запорожского райсовета.

Куценко был одним из организаторов и активистов запорожского «Евромайдана». Уже после Революции Достоинства он стал помощником министра юстиции Павла Петренко, пытался стать нардепом от «Батькивщины» и руководил юридической службой народного депутата Сергея Соболева. В феврале 2015 года Владислав Куценко стал помощником ровенского нардепа от «БПП» Василия Яницкого.

В июне он ушел в ГПУ, где вначале был помощником Виктора Шокина, потом прокурором отдела, позже заместителем начальника управления ГПУ и с апреля 2016 года — заместителем начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ. Можно сказать, что Владислав Куценко был одним из главных медийных лиц в 2015-2016 году.

Генеральный прокурор Юрий Луценко недавно заявил, что Куценко подлежит увольнению, но ушел в декрет. Как пишут на сайте «Цензор.Нет», Владислав Куценко — фигурант шести уголовных производств о земельных махинациях и публичный обвинитель «по сфабрикованному делу Корбана»

Сам сотрудник ГПУ является декларативно бездомным, т.к. в его декларации за 2016 год указана запорожская квартира родителей и земельный участок жены на два гектара. Он пользуется автомобилем матери, а его жена Вера имеет свой — Cherry Jaggi (2008). Заработали Владислав и Вера Куценко всего 265 тыс. гривен. Зато наличным у них: 42 тыс. долларов, 20 тыс. евро и 400 тыс. гривен.