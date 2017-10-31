|
Отец бездомного прокурора-евромайданера купил Мерседес за 2 млн
31 октября 2017 | 14:24
распечатать комментарии [0] добавить в
Начальник отдела кадров запорожского госпредприятия «Радиоприбор» Игорь Куценко (отец сотрудника ГПУ) одолжил у супруги Елены, которая работает учителем математики, два миллиона гривен и купил Mercedes-Benz E220d (2017). Об этом сообщает 368.media со ссылкой на единый реестр деклараций НАПК.
Елена Куценко работает учителем математики запорожской школы №97. Она возглавляет оздоровительное учреждение «Прометей» (Приморск) областного центра по организации досуга и оздоровления детей Запорожского областного совета профсоюзов. К слову, в 2015 году Куценко была заместителем председателя областной избирательной комиссии, где представляла «Батькивщину»
Согласно декларации Игоря Куценко за прошлый год, семья владеет квартирой (76,55 кв. метра) в Запорожье и земельными участками в области общей площадью почти 5,8 гектаров. Есть недостроенная усадьба, которая принадлежит Елене Куценко, но она не сказала мужу о ее площади.
У семьи есть по два автомобиля: Skoda Fabia (2012), АЗЛК 21412 (1990), Hyundai Sonata (2011) и Daewoo Leganza (1998). Их доход в прошлом году составил всего 265 тыс. гривен. При этом Елена Куценко не сказала мужу, сколько подарил ей некий Петр Согласев. К слову, это является основанием для полной проверки декларации НАПК.
Еще один интересный момент в декларации Куценко – наличные. Кадровик госпредприятия хранит 20 тыс. долларов, 10 тыс.ч евро и 50 тыс. гривен. Учитель математики Елена Куценко, тоже хранит доллары, евро и гривны, но, опять-таки, не сказала своему мужу о суммах.
В интернете есть информация, что их сын, Владимир Куценко, незаконно захватил почти 19,7 гектаров запорожской земли через родственников и друзей. В списке фигурирует и Петр Согласев, который подарил Елене Куценко неизвестную сумму, как близкий друг.
Владислав Куценко был начальником бюро экономического анализа на госпредприятии «Радиоприбор» (2004-2005), где сейчас кадровый отдел возглавляет его отец. Следующие 10 лет он работал в частном секторе, а в 2010 году стал депутатом Запорожского райсовета.
Куценко был одним из организаторов и активистов запорожского «Евромайдана». Уже после Революции Достоинства он стал помощником министра юстиции Павла Петренко, пытался стать нардепом от «Батькивщины» и руководил юридической службой народного депутата Сергея Соболева. В феврале 2015 года Владислав Куценко стал помощником ровенского нардепа от «БПП» Василия Яницкого.
В июне он ушел в ГПУ, где вначале был помощником Виктора Шокина, потом прокурором отдела, позже заместителем начальника управления ГПУ и с апреля 2016 года — заместителем начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ. Можно сказать, что Владислав Куценко был одним из главных медийных лиц в 2015-2016 году.
Генеральный прокурор Юрий Луценко недавно заявил, что Куценко подлежит увольнению, но ушел в декрет. Как пишут на сайте «Цензор.Нет», Владислав Куценко — фигурант шести уголовных производств о земельных махинациях и публичный обвинитель «по сфабрикованному делу Корбана»
Сам сотрудник ГПУ является декларативно бездомным, т.к. в его декларации за 2016 год указана запорожская квартира родителей и земельный участок жены на два гектара. Он пользуется автомобилем матери, а его жена Вера имеет свой — Cherry Jaggi (2008). Заработали Владислав и Вера Куценко всего 265 тыс. гривен. Зато наличным у них: 42 тыс. долларов, 20 тыс. евро и 400 тыс. гривен.
также читайте
[30.10.2017]
[30.10.2017]
[30.10.2017]
[28.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
В "Борисполе" самолет столкнулся с грузовиком
31. 10. 2017 | 14:05
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS25 Киев - Харьков в 9:55 вторника, 31 октября, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.
НАБУ обыскивает сына Авакова
31. 10. 2017 | 14:02
НАБУ проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника. По информации собеседников, обыски проходят у сына Авакова – Александра.
Русские считают, что основные задачи российской военной операции в Сирии выполнены
31. 10. 2017 | 09:14
Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, до конца года правительственные войска арабской республики восстановят контроль над восточной границей. Такую точку зрения высказал в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая в Астане.
Під автівкою ужгородського прокурора знайшли гранату
30. 10. 2017 | 21:46
Сьогодні до поліції надійшла інформація, що в Ужгороді на вул. 8 Березня до одного із автомобілів прикріплено підозрілий предмет. Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області, предмет, схожий на гранату, було прикріплено скотчем до днища транспортного засобу.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»