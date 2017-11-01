Каськіва екстрадували до України

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Вечером 1 февраля в Киеве девицы из феминистского движения «Фемен» вновь продемонстрировали всем свои худосочные прелести. На этот раз девушки пришли в арт-центр Пинчука, где проходит фотовыставка Сергея Браткова «Украина», чтобы «выразить протест против пошлости и порнографии, представленной на выставке».