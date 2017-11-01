ТЕМА

Каськіва екстрадували до України

01 ноября 2017 | 10:25

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Колишнього Голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.


"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту В. Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - повідомив Генпрокурор.



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