Стали известны подробности работы вымогателей-псевдоактивистов

01 ноября 2017 | 12:06

В поле зрения журналистов попали псевдоактивисты, которые действуют как ОПГ с целью наживы на застройщиках.

За последние несколько лет на рынке недвижимости Украины четко выкристаллизовалась новая схема рэкета. – сообщает «Обозреватель» в статье «Эволюция рэкета: "вымогателей" из ГО "Борщаговская сич" разоблачили?»

Схема шантажа застройщиков была выстроена профессионально.

Эти ОПГ, как правило, состоят из нескольких десятков человек. Одним из инструментов силового давления (псевдоатошникы, боевики, титушки, провокации, поджоги и т.п.). на застройщиков в ОПГ, по сообщениям правоохранителей, выступала ГО "Борщаговская сич". Бенефициарами, как утверждают наши источники, были местные жители-бизнесмены, просто активные люди, которые фактически организовывали процесс. Также в схеме были задействованы журналист и юрист, которые закрывали вопросы информационного давления. С детальной схемой можно ознакомиться ниже по тексту.

По информации СМИ, псевдоактивисты ОПГ, прикрывавшиеся ГО "Борщаговская сич", действовали как единое целое, имея свой руководящий "костяк". Руководили ОПГ четыре человека.

"Во главе – некий Юрий Ефремов и Александр Синчугов. В роли активистов, отвечающих за информационное давление – Валентина Аксенова и Александр Дядюк. Общественная организация "Борщаговская сич" отвечала за силовое давление на застройщика и была представлена неким Александром Лопатой и Людмилой Котенко", - говорит информированный источник издания.

Напомним, 25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД провели спецоперацию, в рамках которой задержали преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=mTjUram28Fo

По информации правоохранителей, на территории г. Киева и Киевской области были задержаны участники этой преступной группы при получении 200 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках расследования, которое открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.