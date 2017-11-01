|
Стали известны подробности работы вымогателей-псевдоактивистов
01 ноября 2017 | 12:06
распечатать комментарии [0] добавить в
В поле зрения журналистов попали псевдоактивисты, которые действуют как ОПГ с целью наживы на застройщиках.
За последние несколько лет на рынке недвижимости Украины четко выкристаллизовалась новая схема рэкета. – сообщает «Обозреватель» в статье «Эволюция рэкета: "вымогателей" из ГО "Борщаговская сич" разоблачили?»
Схема шантажа застройщиков была выстроена профессионально.
Эти ОПГ, как правило, состоят из нескольких десятков человек. Одним из инструментов силового давления (псевдоатошникы, боевики, титушки, провокации, поджоги и т.п.). на застройщиков в ОПГ, по сообщениям правоохранителей, выступала ГО "Борщаговская сич". Бенефициарами, как утверждают наши источники, были местные жители-бизнесмены, просто активные люди, которые фактически организовывали процесс. Также в схеме были задействованы журналист и юрист, которые закрывали вопросы информационного давления. С детальной схемой можно ознакомиться ниже по тексту.
По информации СМИ, псевдоактивисты ОПГ, прикрывавшиеся ГО "Борщаговская сич", действовали как единое целое, имея свой руководящий "костяк". Руководили ОПГ четыре человека.
"Во главе – некий Юрий Ефремов и Александр Синчугов. В роли активистов, отвечающих за информационное давление – Валентина Аксенова и Александр Дядюк. Общественная организация "Борщаговская сич" отвечала за силовое давление на застройщика и была представлена неким Александром Лопатой и Людмилой Котенко", - говорит информированный источник издания.
Напомним, 25 октября сотрудники Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД провели спецоперацию, в рамках которой задержали преступную группу псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=mTjUram28Fo
По информации правоохранителей, на территории г. Киева и Киевской области были задержаны участники этой преступной группы при получении 200 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках расследования, которое открыто по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
также читайте
[30.10.2017]
[30.10.2017]
[30.10.2017]
[30.10.2017]
|
Загрузка...
по теме
Каськіва екстрадували до України
01. 11. 2017 | 10:25
Колишнього Голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва з Панами екстрадовано до України. Про це на свої сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
Отец бездомного прокурора-евромайданера купил Мерседес за 2 млн
31. 10. 2017 | 14:24
Начальник отдела кадров запорожского госпредприятия «Радиоприбор» Игорь Куценко (отец сотрудника ГПУ) одолжил у супруги Елены, которая работает учителем математики, два миллиона гривен и купил Mercedes-Benz E220d (2017). Об этом сообщает 368.media со ссылкой на единый реестр деклараций НАПК.
В "Борисполе" самолет столкнулся с грузовиком
31. 10. 2017 | 14:05
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS25 Киев - Харьков в 9:55 вторника, 31 октября, столкнулся с автомобилем кейтеринговой компании в международном аэропорту "Борисполь" (Киев), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе авиаперевозчика.
НАБУ обыскивает сына Авакова
31. 10. 2017 | 14:02
НАБУ проводит обыски в семье министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом "Украинской правде" сообщили два независимых друг от друга источника. По информации собеседников, обыски проходят у сына Авакова – Александра.
Русские считают, что основные задачи российской военной операции в Сирии выполнены
31. 10. 2017 | 09:14
Основные задачи российской военной операции в Сирии практически выполнены, до конца года правительственные войска арабской республики восстановят контроль над восточной границей. Такую точку зрения высказал в понедельник глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, выступая в Астане.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»