За сутки в Крыму повреждены два газопровода и ЛЭП

01 ноября 2017 | 16:49

В южной части оккупированного РФ Крыма за сутки зафиксировано два порыв газопровода и повреждение двух ЛЭП.

Речь идет о газопроводе среднего давления диаметром 270 мм. По словам главы компании "Крымгазсети" Тарасова, "это также могла быть диверсия".



Он добавил, что в настоящее время изучается место повреждения трубы в районе села Запрудное (ЮБК).



Тарасов не исключил, что газопровод под Алуштой, где накануне вечером зафиксировали снижение давления, мог быть подорван. Из-за этого нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное.



По информации агентства, в "Крымэнерго" также сообщили о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега полуострова.