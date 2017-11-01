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За сутки в Крыму повреждены два газопровода и ЛЭП
01 ноября 2017 | 16:49
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В южной части оккупированного РФ Крыма за сутки зафиксировано два порыв газопровода и повреждение двух ЛЭП.
Речь идет о газопроводе среднего давления диаметром 270 мм. По словам главы компании "Крымгазсети" Тарасова, "это также могла быть диверсия".
Он добавил, что в настоящее время изучается место повреждения трубы в районе села Запрудное (ЮБК).
Тарасов не исключил, что газопровод под Алуштой, где накануне вечером зафиксировали снижение давления, мог быть подорван. Из-за этого нарушилось газоснабжение поселков Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное.
По информации агентства, в "Крымэнерго" также сообщили о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега полуострова.
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