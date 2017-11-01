У Саакашвили грузинский табор на Костельной

01 ноября 2017 | 17:53

Экс-губернатор Одесской области, один из инициаторов митинга под Верховной Радой Михеил Саакашвили владеет огромной квартирой в самом центре Киева.

Об этом написал блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook, передает "ДС".



"Пока другие спят в палатках, Михеил Саакашвили проживает на улице Костельной, 7 в просторной квартире площадью 252,5 метра. Мои источники сообщают, что в прекрасной и огроменной квартире, такой же как у Лещенко, на пятом мансардном этаже старинного дома кроме Михо зарегистрирована целая грузинская диаспора беженцев", - заявил блогер.



В частности, по информации Олешко, там прописаны личный охранник Саакашвили Зураб Цинцадзе, его повар Тимур Аласания, бывший пресс-секретарь Мери Кокаиа и личная уборщица, украинка Галина Шишкова.



"Комнат там всего четыре, но площадь большая, место есть для всех митингующих под Верховной Радой, но он людей оставил мерзнуть в палатках", - с сарказмом подытожил блогер.