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У Саакашвили грузинский табор на Костельной

01 ноября 2017 | 17:53

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Экс-губернатор Одесской области, один из инициаторов митинга под Верховной Радой Михеил Саакашвили владеет огромной квартирой в самом центре Киева.


Об этом написал блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook, передает "ДС"
 
"Пока другие спят в палатках, Михеил Саакашвили проживает на улице Костельной, 7 в просторной квартире площадью 252,5 метра. Мои источники сообщают, что в прекрасной и огроменной квартире, такой же как у Лещенко, на пятом мансардном этаже старинного дома кроме Михо зарегистрирована целая грузинская диаспора беженцев", - заявил блогер. 
 
В частности, по информации Олешко, там прописаны личный охранник Саакашвили Зураб Цинцадзе, его повар Тимур Аласания, бывший пресс-секретарь Мери Кокаиа и личная уборщица, украинка Галина Шишкова. 
 
"Комнат там всего четыре, но площадь большая, место есть для всех митингующих под Верховной Радой, но он людей оставил мерзнуть в палатках", - с сарказмом подытожил блогер.



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