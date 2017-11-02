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Sony создала обучаемого робота-собаку
02 ноября 2017 | 08:51
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Sony Corporation представила автономного развлекательного робота-собаку “aibo”, который эмоционально взаимодействует со всеми членами семьи и поддается воспитанию, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Sony.
“Новый робот-собака развивает свою уникальную личность, взаимодействуя с владельцем и окружающей средой. Он демонстрирует свою любовь к владельцам благодаря комбинации движений туловища, глаз, ушей, хвоста и при этом выдает различные звуки голоса. Он имеет привлекательную округлую форму и его тело сделано уникальной технологией „без швов“”, — сообщили в Sony.
Отмечается, что для его активации нужно позволить “aibo” проявить свои эмоции. Он может отличать слова похвалы или наоборот “повышенный голос” владельца. В функции робота-собаки входит учиться и запоминать, какие действия делают его владельца счастливым.
Новый “aibo” использует миниатюрные актуаторы, позволяющие ему двигаться вдоль 22 осей, на месте глаз — два OLED-дисплея, отображающих различные эмоции. На одной зарядке Aibo сможет проработать около двух часов; при этом заряжается устройство за 3 часа.
Вместе с новой моделью появилось и мобильное приложение My Aibo, с помощью которого пользователь может получить доступ к настройкам устройства, а также, например, посмотреть фотографии, сделанные камерой работа.
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