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CNN: КНДР разрабатывает улучшенную модификацию ракеты, способную достичь побережья США
02 ноября 2017 | 09:03
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КНДР в настоящее время работает над улучшенной модификацией межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Как сообщил в среду со ссылкой на источник в американском правительстве телеканал CNN, доработанная ракета, потенциально способная достичь территории США, может быть готова к запуску менее чем через полгода.
По его сведениям, усовершенствования коснутся ядерного топлива боеголовки, пусковых установок, а также систем управления и наведения. Согласно утверждению телеканала, усилия Пхеньяна вынуждают Вашингтон пересмотреть сроки, по истечении которых КНДР будет представлять реальную угрозу для страны, а также корректировать варианты военного реагирования.
4 июля в КНДР был осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению КНДР, она достигла высоты 2 тыс. 802 км и за 39 минут пролетела 933 км (Минобороны РФ назвало другие параметры полета: высота - 535 км, дальность - около 510 км). При втором пуске 28 июля дальность полета "Хвасон-14", по сообщениям СМИ КНДР, составила 1 тыс. км, максимальная высота - 3 тыс. 725 км, время полета - 47 минут (по данным Минобороны РФ, ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км).
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