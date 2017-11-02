ТЕМА

CNN: КНДР разрабатывает улучшенную модификацию ракеты, способную достичь побережья США

02 ноября 2017 | 09:03

распечатать        комментарии [0]       добавить в

КНДР в настоящее время работает над улучшенной модификацией межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Как сообщил в среду со ссылкой на источник в американском правительстве телеканал CNN, доработанная ракета, потенциально способная достичь территории США, может быть готова к запуску менее чем через полгода.


По его сведениям, усовершенствования коснутся ядерного топлива боеголовки, пусковых установок, а также систем управления и наведения. Согласно утверждению телеканала, усилия Пхеньяна вынуждают Вашингтон пересмотреть сроки, по истечении которых КНДР будет представлять реальную угрозу для страны, а также корректировать варианты военного реагирования.

4 июля в КНДР был осуществлен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Согласно заявлению КНДР, она достигла высоты 2 тыс. 802 км и за 39 минут пролетела 933 км (Минобороны РФ назвало другие параметры полета: высота - 535 км, дальность - около 510 км). При втором пуске 28 июля дальность полета "Хвасон-14", по сообщениям СМИ КНДР, составила 1 тыс. км, максимальная высота - 3 тыс. 725 км, время полета - 47 минут (по данным Минобороны РФ, ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км).



Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4696656



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Matt Stuart
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100