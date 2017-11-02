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Маск терпит убытки
02 ноября 2017 | 09:08
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Американская компания Tesla, производящая электромобили, по итогам третьего квартала текущего года зафиксировала убытки в размере $619,4 млн, или $2,92 за акцию. Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность.
Как отмечает газета The Wall Street Journal, аналитики ожидали лучших показателей, прогнозируя убытки на уровне $2,28 за акцию. По итогам третьего квартала прошлого года данный показатель составил $1,61 за акцию.
При этом выручка компании за минувший квартал, завершившийся 30 сентября, достигла почти $2,98 млрд по сравнению с $2,3 млрд год назад, что немного превысило прогнозы специалистов. По информации газеты, это связано с ростом продаж автомобилей Model X, который достиг за минувший квартал 36%. По итогам биржевых торгов в среду стоимость акций Tesla упала на 3,2%.
Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле этого года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Глава компании Илон Маск поставил задачу собрать 5 тыс. новых машин к концу года, однако теперь Tesla пересмотрела эти планы.
Базовая цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей минимальной комплектации авто способно проехать без подзарядки около 350 км. Максимальная скорость машины не превысит 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч составит примерно 5,6 сек.
ТАСС
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