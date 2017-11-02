Маск терпит убытки

02 ноября 2017 | 09:08

Американская компания Tesla, производящая электромобили, по итогам третьего квартала текущего года зафиксировала убытки в размере $619,4 млн, или $2,92 за акцию. Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, аналитики ожидали лучших показателей, прогнозируя убытки на уровне $2,28 за акцию. По итогам третьего квартала прошлого года данный показатель составил $1,61 за акцию.

При этом выручка компании за минувший квартал, завершившийся 30 сентября, достигла почти $2,98 млрд по сравнению с $2,3 млрд год назад, что немного превысило прогнозы специалистов. По информации газеты, это связано с ростом продаж автомобилей Model X, который достиг за минувший квартал 36%. По итогам биржевых торгов в среду стоимость акций Tesla упала на 3,2%.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле этого года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Глава компании Илон Маск поставил задачу собрать 5 тыс. новых машин к концу года, однако теперь Tesla пересмотрела эти планы.

Базовая цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей минимальной комплектации авто способно проехать без подзарядки около 350 км. Максимальная скорость машины не превысит 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч составит примерно 5,6 сек.

ТАСС