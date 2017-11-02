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ВЦИОМ: более 83% россиян одобряют работу Путина, 52% довольны Медведевым

02 ноября 2017 | 12:49

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Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 83,5% россиян, работу главы правительства Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,1%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

 



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