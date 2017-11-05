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В Дніпрі поліцейських закидали грантами: п'ятеро поранених (фото)

05 ноября 2017 | 15:45

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Інцидент стався у ніч проти 5 листопада у Самарському районі Дніпра, повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Поліцейських було поранено під час спроби затримання квартирних злодіїв. Злочинці чинили опір, застосувавши дві гранати та вогнепальну зброю.


 
ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області

 

Внаслідок вибуху гранати четверо поліцейських дістали поранення різного ступеню тяжкості, ще один має дотичне поранення руки.

 

 

 

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (КК) (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

За даними кореспондента телеканалу "112 Україна", поліцію викликали сусіди, які помітили, що в порожній квартирі, господарі якої поїхали на відпочинок, відбувається щось незрозуміле. Нібито побачили світло від ліхтарика і почули шум. Коли поліція спробувала відкрити двері, з квартири полетіли дві гранати.

Постраждали 5 поліцейських, трьох із них госпіталізували. У кількох із них осколкові поранення, в одного – тяжке поранення ноги, ще в одного - дотичне кульове поранення руки. 
За останіми відомостями, одному з поліцейських довелось ампутувати ногу.
112 канал


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