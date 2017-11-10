Українські рішення ставлять під сумнів стратегічне партнерство - МЗС Польщі

Зокрема, Ціхоцький сказав, що польський уряд мусить реагувати на “ситуації, коли партнери та союзники Польщі приймають рішення, що суперечать союзницьким, партнерським та сусідським відносинам”. Він додав, що прикладом цього є “незрозуміле, скандальне рішення посадових осіб української держави про заборону пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України”.

"За словами представника Міністерства закордонних справ Польщі, віце-прем’єр та міністр культури Пйотр Ґлінський під час консультацій у Києві наприкінці жовтня запропонував “механізм розмов на більш високому рівні ніж донині, на рівні віце-прем’єрів, міністрів культури”. Вони мали би вирішити, зокрема, питання щодо місць пам’яті та захисту культурних цінностей," - йдеться в повідомленні.

“Цій конструктивній пропозиції було відмовлено і це тягар не закордонної політики польського уряду, це тягар політики української держави, яка приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство”, — також сказав Ціхоцький.

“Не вистачає рішень з українського боку, що сприятимуть поступові у деяких двосторонніх питаннях, які називають історичним діалогом”, — підкреслив віце-міністр закордонних справ.

За його словами, стурбованість викликають також заяви голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який “у публічних висловлюваннях вважає цвинтар в Биківні незаконним”.