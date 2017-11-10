|
Українські рішення ставлять під сумнів стратегічне партнерство - МЗС Польщі
10 ноября 2017 | 12:39
распечатать комментарии [0] добавить в
У четвер ввечері депутатам Сейму представлено інформацію про “актуальні відносини Польщі з найближчими сусідами та політику польського уряду щодо сусідніх країн, особливо до України, Німеччини, Білорусі та Литви...”, де заявили, що з українського боку не вистачає рішень, що сприятимуть історичному діалогу між країнами, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
“Україна приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство”, — сказав у четвер, 9 листопада, у Сеймі Польщі заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький. За його словами, з українського боку не вистачає рішень, що сприятимуть історичному діалогу.
Зокрема, Ціхоцький сказав, що польський уряд мусить реагувати на “ситуації, коли партнери та союзники Польщі приймають рішення, що суперечать союзницьким, партнерським та сусідським відносинам”. Він додав, що прикладом цього є “незрозуміле, скандальне рішення посадових осіб української держави про заборону пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України”.
"За словами представника Міністерства закордонних справ Польщі, віце-прем’єр та міністр культури Пйотр Ґлінський під час консультацій у Києві наприкінці жовтня запропонував “механізм розмов на більш високому рівні ніж донині, на рівні віце-прем’єрів, міністрів культури”. Вони мали би вирішити, зокрема, питання щодо місць пам’яті та захисту культурних цінностей," - йдеться в повідомленні.
“Цій конструктивній пропозиції було відмовлено і це тягар не закордонної політики польського уряду, це тягар політики української держави, яка приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство”, — також сказав Ціхоцький.
“Не вистачає рішень з українського боку, що сприятимуть поступові у деяких двосторонніх питаннях, які називають історичним діалогом”, — підкреслив віце-міністр закордонних справ.
За його словами, стурбованість викликають також заяви голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який “у публічних висловлюваннях вважає цвинтар в Биківні незаконним”.
также читайте
[02.11.2017]
[02.11.2017]
|
Загрузка...
по теме
Россия хочет признать иностранными агентами соцсети
10. 11. 2017 | 13:30
Закон об иностранных агентах может быть дополнен не только рядом иностранных СМИ, но и иностранными соцсетями. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава думских единороссов Сергей Неверов по итогам совещания руководителей фракций и профильных комитетов по проработке зеркальных мер в ответ на действия США в отношении RT и Sputnik.
Аваков готує для порушників ПДД пекло, а дл поліції - збільшені хабарі
10. 11. 2017 | 13:20
Збільшення штрафів, відеофіксація порушень та посилення відповідальності за кермування у нетверезому стані: МВС ініціює зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.
Вбивство у столичному хостелі
10. 11. 2017 | 12:36
Поліція затримала іноземця, який у столичному хостелі вбив 31-річного постояльця. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Россиянина, собиравшегося отрезать ухо Турчинову, посадили на 8,5 лет
09. 11. 2017 | 11:14
Уроженец Углегорска Владимир Оленцевич пытался похитить жену секретаря СНБО Александра Турчинова. Впоследствии преступник хотел обменять ее на самого топ-чиновника, чтобы поиздеваться над ним и заставить принести извинения за антитеррористическую операцию на Донбассе. План не сработал и Оленцевича посадили на 8,5 лет.
Американцы подсчитали число жертв коммунистов
09. 11. 2017 | 11:06
На сайте Белого дома во вторник, 7 ноября, было опубликовано официальное обращение в связи с Национальным днем жертв коммунизма. «За минувшее столетие коммунистические тоталитарные режимы по всему миру убили более 100 миллионов человек и подвергли бесчисленное множество людей эксплуатации, насилию и неслыханному разорению», — гворится в заявлении.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»