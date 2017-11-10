Аваков готує для порушників ПДД пекло, а дл поліції - збільшені хабарі

10 ноября 2017 | 13:20

Збільшення штрафів, відеофіксація порушень та посилення відповідальності за кермування у нетверезому стані: МВС ініціює зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

Новації стосуватимуться обмеження швидкості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху. Відповідні зміни міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков презентував на спеціальному засіданні Уряду сьогодні, 10 листопада.

За словами очільника МВС, наразі в нашій державі склалася катастрофічна ситуація у сфері безпеки дорожнього руху. У 2016 році в Україні сталися майже 155 тисяч ДТП, з яких понад 25 тисяч – із постраждалими особами. А протягом 2017 року – майже 117 тисяч ДТП, 19 тисяч з яких – із постраждалими.

«Лише за останні два роки у ДТП загинули понад 5,5 тисяч осіб. Травмовано – понад 57 тисяч. Для порівняння за 2016 рік у зоні АТО, де фактично відбуваються справжні бойові дії із застосуванням сучасного озброєння, загинули 763 наших військовослужбовців. Я хочу, аби усі ми розуміли, що нові правила – це не питання обмеження когось у правах і можливостях, а питання нашої безпеки. У нас на дорогах гине вчетверо більше людей, ніж у зоні АТО», – зазначив Арсен Аваков.

Від початку цього року за вчинення адміністративних правопорушень за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) КУпАП складені 88 тисяч адміністративних протоколів, з них судами розглянуті близько 44 тисяч, тобто лише 50 відсотків. Штрафи за цією категорією накладені на 31 тисячу осіб.

«Загальний розмір штрафів, накладених з початку року за керування транспортними засобами в нетверезому стані, становить 352 мільйони гривень. Проте, в державний бюджет стягнуті лише 31 мільйон гривень або 8,7 %. Акцентую, що проти цих 8,7 % виконаних рішень на іншій чаші терезів 2317 загиблих у ДТП цього року. На жаль, переважна більшість судових рішень залишаються невиконаними», – підкреслив Арсен Аваков.

Серед головних новацій МВС – обмеження швидкості руху у населених пунктах до 50 км/год. Ця швидкість не лише встановлена в Європі і США, а й рекомендована за результатами масштабного дослідження швидкості реакції людини в екстремальній ситуації Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

«Просте порівняння: при швидкості 60 км/год – зупинковий шлях становить 55 метрів, а імовірність летального результату при зіткненні із пішоходом - 82%. Натомість при швидкості 50 км/год – зупинковий шлях складе 40 метрів, а імовірність летальних наслідків знизиться до 20%», – додав міністр внутрішніх справ.

У кілька разів пропонується збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень.

Зокрема, за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більше, ніж на 50 км/год., установити штраф 3400 гривень (зараз штраф за це правопорушення 510 гривень). За залишення місця ДТП пропонується встановити штраф 3400 гривень та передбачити можливість позбавлення права керування транспортним засобом на строк до шести місяців.

У 20 разів збільшується розмір штрафу за управління транспортом без права керування – він становитиме 10 200 гривень, а за повторне порушення – 40 800 гривень. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20 400 гривень, а за повторне вчинення цього порушення протягом року – 40 800 гривень.

«Острах у таких людей, які свідомо сідають за кермо, знаючи, що вони взагалі не мають права керування транспортним засобом, мінімальний, оскільки найгірше, що для них буде в разі зупинення поліцією, – це штраф у розмірі 510 гривень. Ми пропонуємо штрафи за ці правопорушення прирівняти до розмірів стягнень за керування транспортним засобом у нетверезому стані», – зазначив Арсен Аваков.

Новими змінами також планується запровадження системи автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР та внесення змін до Порядку видачі посвідчення водія.

«Строк дії водійського посвідчення, отриманого вперше, становитиме два роки. Наступне, якщо особа не вчинила три або більше адмінправопорушень у сфері безпеки руху, видаватимуться на 30 років», – додав очільник МВС.

Для реалізації цих пропозицій МВС України виносить на розгляд Уряду проект Закону України про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, а також три проекти постанов Кабінету Міністрів щодо змін до Правил дорожнього руху, Положення про порядок видачі посвідчення водія та функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень.

«Найближчим часом пакет документів буде передано до Верховної Ради України. Сподіваюсь на підтримку депутатського корпусу й термінове прийняття відповідних рішень», –підсумував Арсен Аваков.

Департамент комунікації МВС України