Россия хочет признать иностранными агентами соцсети

"Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети", - сказал он.

Ранее минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом телекомпания сообщила в четверг на своем сайте. Генеральный директор RT Алексей Николов на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ указал, что канал не признал себя иноагентом. Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже заявила, что руководство телеканала было вынуждено согласиться на регистрацию в качестве иноагента, поскольку в противном случае компания не сможет работать в США, так как руководитель ее представительства и счета могут быть арестованы.