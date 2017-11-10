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Россия хочет признать иностранными агентами соцсети
10 ноября 2017 | 13:30
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Закон об иностранных агентах может быть дополнен не только рядом иностранных СМИ, но и иностранными соцсетями. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава думских единороссов Сергей Неверов по итогам совещания руководителей фракций и профильных комитетов по проработке зеркальных мер в ответ на действия США в отношении RT и Sputnik.
"Мы не только проработаем предложения, но и комиссия, которая будет создана, проработает дальнейшие, более широкие механизмы, которые могут включать и социальные сети", - сказал он.
Ранее минюст США потребовал от американского филиала российской телекомпании RT до 13 ноября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом телекомпания сообщила в четверг на своем сайте. Генеральный директор RT Алексей Николов на заседании временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ указал, что канал не признал себя иноагентом. Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже заявила, что руководство телеканала было вынуждено согласиться на регистрацию в качестве иноагента, поскольку в противном случае компания не сможет работать в США, так как руководитель ее представительства и счета могут быть арестованы.
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