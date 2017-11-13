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ХОЛОДНИЦКИЙ РАССКАЗАЛ О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ БОРЦАМИ С КОРРУПЦИЕЙ
13 ноября 2017 | 10:29
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Между ведомствами единой антикоррупционной структуры существуют проблемы, которые стали публичными. Об этом заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает "ДС" со ссылкой на "Цензор.нет".
"К сожалению, в отношениях единой антикоррупционной структуры - Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действительно возникли проблемы, которые, к сожалению, стали публичными", - сказал он.
По его словам, причина тому - несанкционированные действия руководства НАБУ, дискредитирующие прозрачность и беспристрастность антикоррупционных органов.
"Во-первых, проверка НАПК в отношении руководства НАБУ является законной процедурой, которая осуществлена в рамках своих полномочий", - сказал глава САП.
"Сюжет журналистов о покупке паркоместа семьей Корчак вышел в мае, а уголовное производство НАБУ начало только в октябре, после того как НАПК впервые направило запрос о получении информации и начало проверки. Наличие оснований какого-то правонарушения там еще надо определить, ничего наглядного нету", - считает Холодницкий.
Во-вторых, как он убежден, начало производства против руководительницы НАПК как ответ на ее законную деятельность - это очевидный конфликт интересов.
"И именно поэтому было принято решение о проведении следственных и процессуальных действий с обязательным участием прокурора САП и согласовывать все следственные действия с процессуальным руководителем. И я запретил любые процессуальные действия, которые не согласовываются с прокурором. Но, к сожалению, руководство НАБУ нарушило требование процессуального руководителя по делу, вместо этого отправив позорное письмо, что для них законные указания прокурора являются "...ничтожными, поэтому выполняться не будут...", - отметил Холодницкий.
В-третьих, по его словам, вручение повестки детективом НАБУ, который приехал домой к госпоже Корчак и был закрыт ее свекровью, является свидетельством открытого конфликта интересов.
"По закону повестка может направляться по почте, в трехдневный срок. Почему понадобилось... детективу НАБУ лично работать почтальоном? Разве у него есть время для развозки повесток вместо почтальонов? Разве в этом заключается его задача по борьбе с коррупцией? Или его кто-то из руководителей попросил приехать и осуществить тем самым давление на руководительницу НАПК?", - отметил прокурор.
Холодницкий выразил надежду, что руководство НАБУ "поймет свою ответственность и риск для других антикоррупционных дел из-за такого избирательного подхода к правосудию".
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