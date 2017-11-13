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Псевдоактивисты открещиваются от ОПГ, чьи лидеры задержаны со взяткой

13 ноября 2017 | 14:45

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В ходе журналистского расследования была установлена прямая связь между активистами ГО "Борщаговская СИЧ" и членами ОПГ, которые в октябре 2017 года были задержаны по подозрению в вымогательстве крупных сумм у застройщиков.


Как удалось установить, ОПГ руководили Юрий Ефремов и Александр Синчугов. В роли активистов, отвечающих за информационное давление, выступали Валентина Аксенова и Александр Дядюк. Общественная организация "Борщаговская сич" отвечала за силовое давление на застройщика и была представлена Александром Лопатой и Людмилой Котенко.

Примечательно, что после начала следственных действий все активисты заявили о своей
непричастности к непрамомерным действиям, а также настаивают на том, что они не знакомы с
задержанными членами ОПГ.

Однако, в ходе журналистского расследования были обнаружены фотоснимки, которые
подтверждают связь между членами преступной группы. На одной из так называемых акций
протеста задержанная Людмила Котенко находится в компании псевдоактивистки Валентины
Аксеновой.

Журналисты также установили, что Юрий Ефремов, который возможно выступил в роли идеолога
создания ОПГ, является владельцем и руководителем ООО "ЭЙР БРИДЖ ЮЭЙ". Основной его
бизнес - продажа авиабилетов и авиаперевозки грузов. Также установлено, что он владеет
турфирмой.

Также не исключена причастность к созданию ОПГ Александра Синчугова - владельца и
руководителя ООО "Сплав ЛТД" .

Кроме того, журналисты не исключают, что к работе ОПГ имеет непосредственное отношение
некий Александр Дядюк, который называет себя правозащитником.

В ходе журналистского расследования было установлено, что все эти люди действовали открыто
и были не только знакомы между собой, но и работали как единый слаженный механизм.
"Об этой шайке-лейке и их сплоченности знают все: местные жители, другие активисты и
правоохранители. Говорят, что именно поэтому спецоперация Нацполиции касалась всех без
исключения членов группы, которые, собственно и проходят по одному делу. Псевдоактивисты
это прекрасно понимают и знают. Поэтому и боятся. А, как известно, кто больше всех боится, кто
больше других виноват, тот громче и кричит. Как в истории с вором и шапкой", - говорят авторы
расследования.

Также авторы расследования акцентируют особое внимание на том, что тот факт, что ранее
указанные лица не скрывали своего знакомства и открыто общались, а после начала
следственных действий заявили о том, что они не знакомы, является доказательством того, что у
следственных органов есть все основания для проведения следственных действий.
Кроме того, по мнению авторов журналистского расследования, тот факт, что активисты ООО
"Борщаговская Сич", не только отрицают свое знакомство с задержанными членами ОПГ, но и
заявляют о давлении на них со стороны силовых структур, является прямым доказательством их
причастности к преступлению и подтверждает тот факт, что у следствия есть все основания для
проведения обысков у данных лиц с целью установления истины.

В ходе следственных действий Котенко была избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 2 миллионов гривен. После
внесения данной суммы Котенко была отпущена. Лопата согласно решению суда находится под
домашним арестом.

Напоминаем, что в октябре 2017 года СМИ писали о том, что в результате спецоперации
Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД была задержана ОПГ
псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков. Как отметили в полиции, задержанные
действовали якобы от имени гражданских организаций, а также выдавали себя за участников
АТО. Задержание членов ОПГ произошло в момент передачи взятки в размере $ 200 000.
По предварительной информации, состав ОПГ входили представители ГО "Борщаговская сич",
люди, выдававшие себя за журналистов, а также местные жители. Кроме того, на данный момент
установлено, что действия ОПГ сопровождались весьма специфической юридической
поддержкой.

Видео задержания членов ОПГ здесь.

"Багнет"



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