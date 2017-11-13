Псевдоактивисты открещиваются от ОПГ, чьи лидеры задержаны со взяткой

Как удалось установить, ОПГ руководили Юрий Ефремов и Александр Синчугов. В роли активистов, отвечающих за информационное давление, выступали Валентина Аксенова и Александр Дядюк. Общественная организация "Борщаговская сич" отвечала за силовое давление на застройщика и была представлена Александром Лопатой и Людмилой Котенко.

Примечательно, что после начала следственных действий все активисты заявили о своей

непричастности к непрамомерным действиям, а также настаивают на том, что они не знакомы с

задержанными членами ОПГ.

Однако, в ходе журналистского расследования были обнаружены фотоснимки, которые

подтверждают связь между членами преступной группы. На одной из так называемых акций

протеста задержанная Людмила Котенко находится в компании псевдоактивистки Валентины

Аксеновой.

Журналисты также установили, что Юрий Ефремов, который возможно выступил в роли идеолога

создания ОПГ, является владельцем и руководителем ООО "ЭЙР БРИДЖ ЮЭЙ". Основной его

бизнес - продажа авиабилетов и авиаперевозки грузов. Также установлено, что он владеет

турфирмой.

Также не исключена причастность к созданию ОПГ Александра Синчугова - владельца и

руководителя ООО "Сплав ЛТД" .

Кроме того, журналисты не исключают, что к работе ОПГ имеет непосредственное отношение

некий Александр Дядюк, который называет себя правозащитником.

В ходе журналистского расследования было установлено, что все эти люди действовали открыто

и были не только знакомы между собой, но и работали как единый слаженный механизм.

"Об этой шайке-лейке и их сплоченности знают все: местные жители, другие активисты и

правоохранители. Говорят, что именно поэтому спецоперация Нацполиции касалась всех без

исключения членов группы, которые, собственно и проходят по одному делу. Псевдоактивисты

это прекрасно понимают и знают. Поэтому и боятся. А, как известно, кто больше всех боится, кто

больше других виноват, тот громче и кричит. Как в истории с вором и шапкой", - говорят авторы

расследования.

Также авторы расследования акцентируют особое внимание на том, что тот факт, что ранее

указанные лица не скрывали своего знакомства и открыто общались, а после начала

следственных действий заявили о том, что они не знакомы, является доказательством того, что у

следственных органов есть все основания для проведения следственных действий.

Кроме того, по мнению авторов журналистского расследования, тот факт, что активисты ООО

"Борщаговская Сич", не только отрицают свое знакомство с задержанными членами ОПГ, но и

заявляют о давлении на них со стороны силовых структур, является прямым доказательством их

причастности к преступлению и подтверждает тот факт, что у следствия есть все основания для

проведения обысков у данных лиц с целью установления истины.

В ходе следственных действий Котенко была избрана мера пресечения в виде содержания под

стражей сроком на 2 месяца с правом внесения залога в размере 2 миллионов гривен. После

внесения данной суммы Котенко была отпущена. Лопата согласно решению суда находится под

домашним арестом.

Напоминаем, что в октябре 2017 года СМИ писали о том, что в результате спецоперации

Национальной полиции при участии спецподразделения КОРД была задержана ОПГ

псевдоактивистов, которые шантажировали застройщиков. Как отметили в полиции, задержанные

действовали якобы от имени гражданских организаций, а также выдавали себя за участников

АТО. Задержание членов ОПГ произошло в момент передачи взятки в размере $ 200 000.

По предварительной информации, состав ОПГ входили представители ГО "Борщаговская сич",

люди, выдававшие себя за журналистов, а также местные жители. Кроме того, на данный момент

установлено, что действия ОПГ сопровождались весьма специфической юридической

поддержкой.

Видео задержания членов ОПГ здесь.

"Багнет"