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Псевдоактивисты открещиваются от ОПГ, чьи лидеры задержаны со взяткой
13 ноября 2017 | 14:45
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В ходе журналистского расследования была установлена прямая связь между активистами ГО "Борщаговская СИЧ" и членами ОПГ, которые в октябре 2017 года были задержаны по подозрению в вымогательстве крупных сумм у застройщиков.
Как удалось установить, ОПГ руководили Юрий Ефремов и Александр Синчугов. В роли активистов, отвечающих за информационное давление, выступали Валентина Аксенова и Александр Дядюк. Общественная организация "Борщаговская сич" отвечала за силовое давление на застройщика и была представлена Александром Лопатой и Людмилой Котенко.
Примечательно, что после начала следственных действий все активисты заявили о своей
Однако, в ходе журналистского расследования были обнаружены фотоснимки, которые
Журналисты также установили, что Юрий Ефремов, который возможно выступил в роли идеолога
Также не исключена причастность к созданию ОПГ Александра Синчугова - владельца и
Кроме того, журналисты не исключают, что к работе ОПГ имеет непосредственное отношение
В ходе журналистского расследования было установлено, что все эти люди действовали открыто
Также авторы расследования акцентируют особое внимание на том, что тот факт, что ранее
В ходе следственных действий Котенко была избрана мера пресечения в виде содержания под
Напоминаем, что в октябре 2017 года СМИ писали о том, что в результате спецоперации
Видео задержания членов ОПГ здесь.
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