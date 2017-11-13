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НАБУ расследует ряд дел по главе НАПК

13 ноября 2017 | 15:44

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Национальное антикоррупционное бюро проводит ряд расследований, в которых фигурирует глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак. Об этом на брифинге заявил глава НАБУ Артем Ситник, передает УНН.


Ранее НАПК внесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику в связи с нарушением его сотрудниками требований законодательства относительно этического поведения, конфликта интересов, других нарушений. Сегодня директор НАБУ ознакомился с протоколом об административном правонарушении.

По словам Сытника, Корчак является фигурантом нескольких расследований НАБУ.

"Проводилось расследование и сейчас проводится ряд расследований, в том числе и тех, в которых фигурирует госпожа Корчак. По моему мнению, это не личные действия Корчак. Надо быть наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы расследуем - власть так просто не оставит и не простит", - заявил он.



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