Двое нардепов желают отказаться от депутатства

13 ноября 2017 | 15:50

Спикер парламента Андрей Парубий не исключил, что Верховная Рада рассмотрит в четверг вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Алены Бабак и Вячеслава Константиновского. Об этом он заявил во время брифинга после завершения заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Он подтвердил, что комитет уже определился относительно заявлений депутатов с просьбой досрочно лишить их мандата.

"Комитет по этому поводу определился и я думаю, что я найду возможность поставить этот вопрос и принять решение", - отметил спикер.

Напомним, народный депутат от фракции "Самопомощь" Алена Бабак просить Верховную Раду на следующей неделе проголосовать за досрочное прекращение ею депутатских полномочий.

Также, депутат объявила о намерении сложить полномочия 11 марта. В апреле был зарегистрирован соответствующий проект постановления.