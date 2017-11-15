Госбюро расследований может заработать через полгода

15 ноября 2017 | 08:51

Комиссия по избранию руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг, 16 ноября, определится с кандидатурой на пост руководителя Бюро, сообщил глава конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР Роман Майданик.

«Сегодня у нас повторное собеседование. По результатам мы будем проводить голосование. Голосование будет в четверг, 16 ноября, ориентировочно в 16 часов», — сказал Майданик агентству «Интерфакс-Украина» во вторник в Киеве.

По его словам, голосование будет проходить в открытом режиме, в ходе которого члены комиссии определятся с победителем из 19 кандидатов.

Комиссии также следует избрать первого заместителя и заместителя руководителя ГБР, после чего начнется отбор руководителей структурных подразделений, а это более 80 должностных лиц.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли будет полугодичного срока для формирования штат ГБР, Майданик сказал: «Это вопрос открытый, сколько необходимо времени, чтобы набрать необходимое количество сотрудников, чтобы ГБР начало работать».

В свою очередь, главный военный прокурор Украины, кандидат на пост руководителя ГБР Анатолий Матиос и в ходе собеседования, и журналистам после него сказал, что Госбюро расследований может полноценно заработать уже через полгода.

По его словам, три месяца необходимо для унормирования законодательной базы для работы ГБР, следует определиться со штатомом, помещением, бюджетом, материально-техническим обеспечением.

«Необходимо более 30 распоряжений и постановлений правительства, которые сформируют новый центральный орган исполнительной власти. С учетом всех праздников... Это займет время», — сказал А.Матиос, отметив, что на это уйдет три месяца.

«И в феврале начнется набор. Я так понимаю реалии. За три месяца можно набрать 51%, ...то есть, фактически через полгода (с настоящего момента — ИФ) они начнут работать», — выразил мнение он.





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