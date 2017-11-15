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Создан мозговой имплант. улучшающий память на треть
15 ноября 2017 | 09:15
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Исследователи из Университета Южной Калифорнии разработали мозговой имплантат «протеза памяти», который может улучшить человеческую память.
Устройство состоит из электродов, имплантированных в мозг. Предполагается, что он подражает тому, как мы естественным образом обрабатываем воспоминания, давая небольшие электрические удары гиппокампу — область мозга, участвующую в обучении и памяти. Эти электрические разрывы имитируют нормальные мозговые характеристики, поэтому исследователи надеются, что это поможет людям с нарушениями памяти, такими как деменция, информирует.
Согласно исследованию, проведенному на добровольцах, устройство может повысить производительность при тестах памяти на 30%. Исследователи надеются, что в будущем он может быть адаптирован для использования в качестве инструмента для улучшения памяти, зрения или двигательной функции.
«Мы пишем нейронный код для улучшения функции памяти. Это никогда не делалось раньше», — сказал Донг Сонг, адъюнкт-профессор биомедицинской инженерии в Университете Южной Калифорнии, и один из авторов исследования.
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