Одного из претендентов на главу ГБР обвиняют в "сливе" резонансных дел

16 ноября 2017 | 09:20

Главный претендент на должность главы Государственного бюро расследования Роман Труба ранее возглавлял следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Владислав Белоцкий.

Он отметил, что Труба работал при Генпрокуроре - свободовце Игоре Махницком. В его ведении находились самые громкие дела, в том числе по Сергею Клюеву и Сергею Арбузову. О том как расследовали дела бывших чиновников можно судить по решению Печерского суда. Рассмотрев материалы следствия суд даже не смог начать процедуру заочного осуждения по Клюеву. В решении указано, что все материалы следствия основаны на бездоказательных предположениях.

Юрист Белоцкий считает, что бывшие чиновники избежали наказания не без участия Трубы.