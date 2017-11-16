ТЕМА

Одного из претендентов на главу ГБР обвиняют в "сливе" резонансных дел

16 ноября 2017 | 09:20

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Главный претендент на должность главы Государственного бюро расследования Роман Труба ранее возглавлял следственное управление Генеральной прокуратуры Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал юрист Владислав Белоцкий.


Он отметил, что Труба работал при Генпрокуроре - свободовце Игоре Махницком. В его ведении находились самые громкие дела, в том числе по Сергею Клюеву и Сергею Арбузову. О том как расследовали дела бывших чиновников можно судить по решению Печерского судаРассмотрев материалы следствия суд даже не смог начать процедуру заочного осуждения по Клюеву. В решении указано, что все материалы следствия основаны на бездоказательных предположениях.

Юрист Белоцкий считает, что бывшие чиновники избежали наказания не без участия Трубы.

 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100