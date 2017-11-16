Студентам повысят стипендии

16 ноября 2017 | 08:24

Кабинет министров Украины принял постановление о повышении размера социальных стипендий. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Так, стипендии повысятся на 18%. В частности, для студентов высших учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации - с 750 гривен до 890 гривен, для III-IV уровня аккредитации - с 1000 гривен до 1180 гривен.

Согласно документу, для студентов ВУЗов I-IV уровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также студентов ВУЗов, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, - с 2000 гривен до 2360 гривен.