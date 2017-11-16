Прокуратура открыла уголовное производство в отношении нардепа за сепаратизм

16 ноября 2017 | 08:30

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Отрыто уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в отношении народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Балицкого, который в вечернем эфире телеканала “112” высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Запорожской области.

“Прокуратурой области по сообщению в средствах массовой информации 15.11.2017 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) по поводу высказываний народного депутата Украины Балицкого Е.В. в вечернем эфире телеканала „112“ от 13.11.2017”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что расследование в указанном уголовном производстве по требованиям УПК Украины поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры области.



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