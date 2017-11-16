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Прокуратура по делу Иловайской трагедии установила всех российских командиров тактических групп - Матиос

16 ноября 2017 | 08:35

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Военная прокуратура по делу Иловайской трагедии установила всех командиров ротно-тактических групп ВС РФ, которые зашли на территорию Украины. Об этом сказал в эфире “112 Украина” заместитель Генерального прокурора — Главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.


“Мы уже дошли до объявления подозрений командирам ротно-тактических групп, россиян, которые зашли, сделали коридор, тянули полутора суток, рассказывая, что: „мы вас выпустим свободным коридором“. Нами установлены все эти лица”, — сказал Главный военный прокурор.

“Единственной причиной Иловайской трагедии, причинно-следственная связь одна — если бы не было прямого вторжения контингента военных сил ВС РФ почти 15 тыс. человек, такой трагедии бы не было. Военных нарушений, которые бы имели следствие гибели людей, со стороны нашего командования экспертизой, которую проводило более 30 специалистов не установлено”, — подчеркнул он.

А.Матиос заверил, что со стороны руководства АТО, которое занималось Иловайской операцией, не зафиксировано уставных нарушений или нормативов ведения боевых действий.

Как сообщал УНН, Украина направила в суд в Гааге 4,6 тыс. материалов по Иловайской трагедии.

 УНН


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