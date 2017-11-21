ДЕВОЧКИ В ТРУСИКАХ. КОГДА FEMEN ПРИБЬЮТ СВОИ ГРУДИ К ДВЕРЯМ НА БАНКОВОЙ

21 ноября 2017 | 08:43 , Виталий ДЯЧЕНКО

Группа политических эксгибиционисток из движения FEMEN в этом году эволюционировала в общество эксгибиционисток-пироманок, чем снова заставила украинцев обратить на себя внимание.

Тяга феминисток к пиромании, разумеется, вполне объяснима и понятна. Движению уже почти десять лет, и все эти годы в своей борьбе за все хорошее девушки пользуются одним-единственным инструментом — своими грудями. Неудивительно, что в век общедоступного порно публика к публичной демонстрации этих женских прелестей достаточно быстро охладела, а бегающая гологрудая девица стала тривиальной частью любого мало-мальски значимого политического события. Даже журналисты, ввиду профессиональной необходимости падкие на подобные сенсации, в последнее время как-то не слишком охотно хватались за фото- и видеотехнику при виде полуголых активисток.

Так что обновление репертуара стало для активисток насущной необходимостью, и теперь демонстрация грудей все чаще сопровождается поджогом чего-нибудь, символизирующего то плохое, с чем борются неистовые эксгибиционистки. Правда, приступы пиромании случаются у девушек исключительно при виде магазинов Roshen. То ли активистки ничего хуже магазинов со сладостями в нынешней Украине не видят, то ли их избирательность кем-то простимулирована — для нас это не важно.

Дело в том, что голые поджоги спровоцировали не только дополнительный зрительский интерес к псевтофеминистическому движению, но и обеспечили их исполнительницам проблемы с законом. Последнее вполне естественно: поджог в центре города — это не безобидная сексуальная девиация. Тут и нанесение материальных убытков, да и обжечься кто-нибудь может...

В общем последняя акция FEMEN с поджогом декоративного макета трамвая в самом "логове зверя" закончилась для исполнительницы акции задержанием и уголовным делом. "Логовом зверя", к слову, сами активистки называют магазин Roshen в центре Винницы, где и был варварским способом уничтожен фанерный трамвайчик. Пикантности ситуации добавляет то, что активистку Алису Виноградову задержали не на месте преступления, что было бы естественно, а поздно вечером после события на выходе из киевского кафе - это позволило соратницам "секстремистки" заявлять о похищении.

Теперь Виноградову ждет избрание меры пресечения, статья "хулиганство" и до семи лет лишения свободы. До последнего дело, разумеется, не дойдет, как и до любого другого тюремного срока. Тем не менее, у движения появился отличный повод заявлять о "репрессиях", "гонениях", "преступной власти, защищающей свой бизнес" и т. п. И все это во многом благодаря тому, что винницкая полиция как-то не слишком ответственно патрулирует свой город. Задержи полицейские поджигательницу на месте акции, перформанс у FEMEN получился бы куда менее драматичный. А так "погоня" за поджигательницей аж до Киева и похожее на похищение задержание выглядели не особо позитивно ни для полиции, ни для власти вообще.

Как бы то ни было, а персональная судьба поджигательницы Виноградовой нас, да и все украинское общество, волнует не слишком сильно. Ничего слишком страшного ей все равно не грозит. Тем не менее, ее история заставляет задуматься о том, как далеко сможет зайти движение FEMEN в своей борьбе за внимание публики и вероятных спонсоров. При этом нужно признать, что в своей эволюции от раздевания до поджогов они никакого велосипеда, разумеется, не изобрели, а идут по стопам российского художника-акциониста Павла Павленского. Того самого, который вначале прибивал свою мошонку к брусчатке Красной площади, а позже поджег двери ФСБ, а затем - ограды у здания Банка Франции в Париже. Павленского его протестно-художественная деятельность привела вначале к выдворению с родины, а позже и во французский дурдом.

На фоне россиянина украинские полуголые девицы выглядят пока бледными тенями — и обнажения у них без членовредительства, и поджоги безобидные, но общая логика подобного рода деятельности одна и та же: либо постоянное увеличение градуса акции, либо забытье. FEMEN могли так долго держать себя в центре внимания исключительно благодаря подчеркнутой сексуализации своего протеста. Интерес к голым сиськам все же обусловлен в первую очередь физиологией, а не содержанием акций девушек. Но и этот интерес за годы заметно притух. Хотя в народе и говорят, что на пылающий огонь можно смотреть вечно, поджогами безобидных уличных конструкций FEMEN слишком надолго внимания к себе не обеспечат. В следующий раз придется поджигать уже не фанерный трамвайчик под магазином, а сам магазин, а потом и административные здания. Проблема в том, что за такие перформансы тюрьма почти гарантирована.

Так что куда эффектней для феминисток будет использовать другой опыт Павленского, не связанный с поджогами, а связанный с членовредительством. Последнее удобно тем, что на статьи Уголовного кодекса это явно не тянет. Например, девушки могли бы прибить свои груди гвоздями к мостовой где-то посреди палаточного городка Саакашвили или к дверям Администрации президента. Последнее будет особенно эффектно. Так сказать, наш ответ на распятого мальчика российской пропаганды — распятая девочка.

Впрочем, извращенный ум активисток FEMEN вполне способен придумать и более оригинальные способы публичного политического членовредительства. И к нему уже пора морально и физически готовиться. Ведь другие способы поддерживать проект на плаву либо будут неэффективны, либо приведут участниц в тюрьму.

ДС