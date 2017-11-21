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Військова прокуратура обіцяє не саджати "уклоністів"
21 ноября 2017 | 12:46
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До військової прокуратури Центрального регіону України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України добровільно звертаються військовослужбовці, які усвідомили скоєне правопорушення щодо самовільного залишення місця несення служби.
Зважаючи на неодноразові звернення та публікації у ЗМІ, до військових прокуратур Київського, Дарницького, Полтавського, Житомирського, Деснянського гарнізонів військової прокуратури Центрального регіону України, протягом тижня, у добровільному порядку звернулося шість військовослужбовців з поясненням причин самовільного залишення військових частин або несвоєчасного прибуття до місць несення військової служби.
У кожному конкретному випадку до уваги приймалися всі причини і умови, що фактично сприяли скоєнню військовослужбовцем правопорушення, включаючи збіг сімейних обставин, наявність позастатутних відносин, тощо. Прибуття до органів військової прокуратури або правоохоронних органів із зізнанням, щире каяття, усвідомлення та активне сприяння розкриттю зазначеного вважається обставинами, які пом’якшують покарання і враховуються відповідно до ст. 66 Кримінального кодексу України.
Вкотре звертаємося до усіх військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину (місце служби) або з різних причин не прибули до місця несення військової служби, з пропозицією припинити переховуватися від слідства і скористатися шансом щодо повернення до повноцінного життя, добровільно звернутися до правоохоронних органів та закликаємо батьків, друзів, родичів військовослужбовців допомогти своїм близьким виправити можливо найбільшу помилку у житті.
Наголошуємо, що за відсутності фактів вчинення інших правопорушень або тяжких наслідків скоєного, у ході досудового слідства запобіжні заходи, пов’язані з обмеженням свободи не застосовуються.
Нагадуємо:
- переховуючись від слідства, військовослужбовець не зможе уникнути кримінальної відповідальності за скоєне правопорушення;
- переховування та злісне уникання відповідальності суттєво погіршує становище осіб, які ухиляються від проходження військової служби, і тягне за собою більш суворе покарання;
- до військовослужбовців, які добровільно прибули до правоохоронних органів, можуть застосовуватися більш м’які заходи кримінального впливу у межах передбаченої законом санкції або звільнення від кримінальної відповідальності.
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