В Нацполіції запроваджують інститут детективів

23 ноября 2017 | 09:13

Метою експерименту з упровадження інституту детективів є зменшення бюрократичної складової у роботі поліції – Сергій Князєв.

За результатами конкурсів на вже упроваджені у відомстві посади детективів прийшли найбільш фахові працівники, переважно – колишні оперативники. Такі зміни в роботі поліції дадуть змогу покращити не лише часові, але й якісні показники розслідування кримінальних проваджень. Про це Голова Національної поліції України повідомив під час відкриття міжнародної конференції, присвяченої перспективам змін до Кримінального процесуального кодексу України.

Сьогодні, 22 листопада, у Києві розпочала свою роботу Міжнародна конференція «Проблеми застосування та перспективи удосконалення Кримінального процесуального кодексу України». У її роботі беруть участь голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронних органів Андрій Кожем’якін, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян, Голова Національної поліції України Сергій Князєв і Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За словами Сергія Князєва, він розглядає питання навантаження працівників слідчих підрозділів у контексті ефекту від їхньої роботи із забезпечення конституційних прав громадян. Він також нагадав, що на початку цього року у Нацполіції започаткували експериментальний проект упровадження посад детективів. Цей проект був започаткований за ініціативи і підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

«Ми значно скоротили кількість оперативних працівників в окремих відділах поліції у семи різних регіонах нашої держави і натомість створили посади детективів на різних рівнях – від маленького відділення у сільській місцевості до великого відділу у Хмельницькому. Це така «горизонтальна» наша складова. Ми експериментуємо, при цьому зменшуючи одну загальну проблему – бюрократію. Щоб слідчий не писав доручення, щоб оперативний працівник не чекав, а потім відписував», – наголосив глава Нацполіції, додавши, що у випадку подібної бюрократичної тяганини громадянин не отримує захисту своїх конституційних прав, злочинці не притягуються до відповідальності і розслідування кримінальних проваджень стоїть на місці.

Сергій Князєв також зазначив, що влітку цього року було створене додаткове управління в Головному слідчому управління Національної поліції. Штат цього детективного підрозділу налічує 46 посад. До цього підрозділу вже проведено конкурс на зайняття вакантних посад.

«Зараз ми маємо 75-80 відсотків колишніх оперативних працівників, які виявили бажання, отримали статус слідчого за всіма напрямками оперативно-розшукового блоку: слідчі економіки, слідчі кримінального розшуку, слідчі підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, підрозділу кіберзлочинності, протидії торгівлі людьми. Ми маємо ряд напрацювань, які ці працівники реалізують», – зазначив Сергій Князєв.

Він також підкреслив, що завдяки такому експерименту значно зменшилися строки від порушення кримінального провадження до його реалізації. Крім того, на думку глави Нацполіції, підвищилася ефективність розслідування проваджень не лише за часовими, але й якісними показниками.

За словами Сергія Князєва, під час відомчої колегії у Львові у жовтні цього року перед керівниками головних управлінь і департаментів Національної поліції були поставлені завдання – до Нового року ввести в кожному обласному уравлінні поліції відділи за детективними напрямком. У результаті в структурі органів поліції з’являться «горизонтальні» рядові підрозділи – відділи і відділення поліції, які упроваджують цю практику, а також «вертикальні» підрозділи – в кожному обласному управлінні і окремо створений підрозділ – у Головному слідчому управлінні.

«Це практичний шлях до майбутнього реформування як слідчих, так і інших підрозділів. З нового року укомплектуємо підрозділи в обласних апаратах, які також почнуть працювати. Удосконалення Кримінального процесуального кодексу призведе до збільшення якості розслідування», – наголосив Сергій Князєв.

Учасники конференції розглянуть в рамках кількох панельних експертних дискусій проблематику удосконалення процесу розслідування кримінальних проваджень, дотримання прав та законних інтересів учасників кримінального процесу тощо.

Нагадаємо, глава Національної поліції Сергій Князєв заявив, що проект «Поліцейські детективи» є «реанімацією» роботи підрозділів слідства.