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Задержан бывший представитель Кадырова в Украине
24 ноября 2017 | 09:04
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Российские оперативники задержали бывшего полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева. С 2014 году он находился в розыске по обвинению в мошенничестве.
Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Цицулаев был задержан в Брянской области после пересечения границы с Украиной. Из Брянска Цицулаева этапировали в Москву, где поместили в СИЗО «Матросская тишина». Ему предъявили обвинения в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и оказании сопротивления представителям власти (статья 318 УК РФ). В ближайшее время экс-полпреду главы Чечни могут также инкриминировать похищение человека (статья 126 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ).
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