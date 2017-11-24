Задержан бывший представитель Кадырова в Украине

24 ноября 2017 | 09:04

Российские оперативники задержали бывшего полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева. С 2014 году он находился в розыске по обвинению в мошенничестве.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Цицулаев был задержан в Брянской области после пересечения границы с Украиной. Из Брянска Цицулаева этапировали в Москву, где поместили в СИЗО «Матросская тишина». Ему предъявили обвинения в мошенничестве (статья 159 УК РФ) и оказании сопротивления представителям власти (статья 318 УК РФ). В ближайшее время экс-полпреду главы Чечни могут также инкриминировать похищение человека (статья 126 УК РФ) и вымогательство (статья 163 УК РФ).



19 ноября 2014 года в московском отеле «Золотое кольцо» сотрудники МУР проводили операцию в отношении Цицулаева. Когда полицейские попытались задержать полпреда главы Чечни по подозрению в мошенничестве, ему на помощь бросились охрана. Завязалась драка, во время которой пострадали несколько оперативников. В это время Цицулаев скрылся в подсобном помещении, а потом покинул «Золотое кольцо» через «черный ход». Задержать удалось троих нападавших на полицейских.



По версии следствия, Цицулаев получил более 50 тыс. евро от жены арестованного бизнесмена Новикова, обещая ей организовать освобождение мужа из СИЗО. Цицулаев был объявлен в федеральный розыск.