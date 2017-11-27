|
Полиция задержала на сходке 66 криминальных авторитетов... и отпустили
27 ноября 2017 | 12:51
распечатать комментарии [0] добавить в
В Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами наведались в ресторан, где, по оперативной информации, собрались люди, «которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Как сообщается, правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные. Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60 человек доставили в управление полиции.
На официальной странице МВД в Twitter уточняется, что всего были задержаны 66 участников встречи.
«Во время осмотра места происшествия также обнаружили несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение. Поэтому его изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией события», — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Позже выяснилось, что всех задержанных отпустили.
также читайте
[16.11.2017]
[16.11.2017]
[16.11.2017]
|
Загрузка...
по теме
В Киеве сын нардепа-радикала ограбил магазин
27. 11. 2017 | 12:56
Задержан бывший представитель Кадырова в Украине
24. 11. 2017 | 09:04
Российские оперативники задержали бывшего полномочного представителя главы Чечни в Украине Рамзана Цицулаева. С 2014 году он находился в розыске по обвинению в мошенничестве.
В Нацполіції запроваджують інститут детективів
23. 11. 2017 | 09:13
Метою експерименту з упровадження інституту детективів є зменшення бюрократичної складової у роботі поліції – Сергій Князєв.
Військова прокуратура обіцяє не саджати "уклоністів"
21. 11. 2017 | 12:46
До військової прокуратури Центрального регіону України та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України добровільно звертаються військовослужбовці, які усвідомили скоєне правопорушення щодо самовільного залишення місця несення служби.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»