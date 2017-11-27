Полиция задержала на сходке 66 криминальных авторитетов... и отпустили

27 ноября 2017 | 12:51

В Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска главного и Оболонского управлений полиции вместе со спецназовцами наведались в ресторан, где, по оперативной информации, собрались люди, «которые пытаются влиять на криминогенную ситуацию в Киеве и других регионах». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личные данные. Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы, поэтому для тщательной проверки более 60 человек доставили в управление полиции.

На официальной странице МВД в Twitter уточняется, что всего были задержаны 66 участников встречи.

«Во время осмотра места происшествия также обнаружили несколько единиц оружия, разрешительные документы на которое вызвали подозрение. Поэтому его изъяли для проведения экспертизы. После проведения исследования следователи примут процессуальное решение и определятся с правовой квалификацией события», — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

ФРАЗА

Позже выяснилось, что всех задержанных отпустили.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.



"Мы проверили всех лиц, 65 лиц были доставлены в районное управление, было изъято несколько единиц огнестрельного оружия. Хотя оно с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз. Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились ли они в розыске... Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку", - отметил Крищенко.



Оказалось, что никто сейчас в розыске не находится, поэтому всех отпустили после проверки документов.



Также Крищенко отметил, что участники "сходки" оказывали незначительное сопротивление во время задержания.

