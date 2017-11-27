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В Киеве сын нардепа-радикала ограбил магазин

27 ноября 2017 | 12:56

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В Киеве сын нардепа ограбил продуктовый магазин

В Киеве сын народного депутата Украины от Радикальной партии Игоря Попова ограбил продуктовый магазин. Как выяснили журналисты «Фразы», сам народный депутат принес извинения пострадавшей стороне и просит не связывать инцидент в политикой.

Видео с камер наблюдения с пояснениями правоохранителей уже появилось в СМИ, сообщает «Страна».

По данным источников, 26 ноября, двое неизвестных в балаклавах напали на продуктовый магазин «Праздничный» на проспекте Рокоссовского, 3 на Минском массиве Оболонского района.

Один из нападавших был задержан. Им оказался сын 14-летний сын нардепа. У него изъяли балаклаву, стартовый пистолет «Retay» калибра 9 мм и семь патронов к нему.

 

Сам Игорь Попов подтвердил в Facebook, что его сын, попался на месте преступления.

«Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды.

 «Фраза»



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