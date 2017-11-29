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Офіцер-нарокоман вдарив наркомана-строковика кувалдою
29 ноября 2017 | 08:19
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На Київщині офіцер однієї з військових частин Збройних Сил України наніс тілесні ушкодження військовослужбовцю строкової служби, під час проведення ремонтних робіт у штабі.
З 28 листопада 2017 року військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо старшого лейтенанта З., стосовно якого слідчим Переяслав–Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом спричинення тілесних ушкоджень військовослужбовцю строкової військової служби солдату Т.
Зокрема, 27 листопада 2017 року група військовослужбовців строкової військової служби виконувала ремонтні роботи в багатоцільовому класі штабу військової частини. Відповідальним за проведення робіт було призначено вищевказаного офіцера.
Близько 11.00 старший лейтенант З., кувалдою, умисно наніс удар у голову сидячому на підлозі військовослужбовцю строкової служби солдату Т., у результаті нанесеного удару останній втратив свідомість. Після надання солдату першої медичної допомоги, його терміново доправлено в один з найближчих медичних закладів Київської області з тілесними ушкодженнями.
Разом з тим, за результатами проведеного попереднього медичного освідування встановлено, що офіцер та солдат перебували у стані наркотичного сп’яніння.
Наразі триває досудове слідство за ч. 1 ст. 122 КК України “Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”.
Довідково:
- санкція ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
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