Офіцер-нарокоман вдарив наркомана-строковика кувалдою

Зокрема, 27 листопада 2017 року група військовослужбовців строкової військової служби виконувала ремонтні роботи в багатоцільовому класі штабу військової частини. Відповідальним за проведення робіт було призначено вищевказаного офіцера.

Близько 11.00 старший лейтенант З., кувалдою, умисно наніс удар у голову сидячому на підлозі військовослужбовцю строкової служби солдату Т., у результаті нанесеного удару останній втратив свідомість. Після надання солдату першої медичної допомоги, його терміново доправлено в один з найближчих медичних закладів Київської області з тілесними ушкодженнями.

Разом з тим, за результатами проведеного попереднього медичного освідування встановлено, що офіцер та солдат перебували у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі триває досудове слідство за ч. 1 ст. 122 КК України “Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження”.



Довідково:

- санкція ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.