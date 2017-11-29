Аби наводити у МВС Аваков поліз у зовнішню політику

29 ноября 2017 | 08:25

Міністр внутрішніх справ заявив, що країни-підписанти не виконали умови Будапештського меморандуму, залишили Україну перед обличчям небезпеки – цей факт мають визнати всі партнери.

Про це Арсен Аваков сказав під час VIIІ Національного Експертного Форуму «Україна: у прагненні до рівноваги».

«У лексику наших американських партнерів треба вводити слова з Будапештського меморандуму, який гарантував Україні територіальну цілісність і незалежність в обмін на передачу ядерного потенціалу. І західний світ обманув Україну. Ми дуже вдячні за підтримку і за санкції. Але Україну залишили сам-на-сам з агресором. Цей факт треба сформулювати – і це повинна бути реальна політика України. І якщо ви говорите, що Будапештський меморандум не був юридичним документом, то яким документом є Мінські угоди, хто їх підписав?», – сказав міністр.

«Під виглядом воєнізованих формувань ЛНР/ДНР працює оперативне групування російських окупаційних військ, до складу якого входять перший і другий російські армійські корпуси. Загальна численність першого і другого російського армійського корпусу – 35,5 тисяч осіб, 478 танків, 848 бронемашин, до 208 систем залпового вогню, до 750 мінометів, три протитанкові засоби. 478 танків і 800 БТР – це більше, ніж на озброєнні Великої Британії», – сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ підкреслив, що українські військові не просто стоять перед російською загрозою, але й забезпечують безпеку Європи. Тому, коли йде мова про безпеку і баланс у світі, треба пам’ятати, який вклад робить Україна.

«Коли ми говоримо про баланс, про Мінський процес і про те, що Україна має йти першою на поступки, то ми маємо навести цей аргумент кожному з діючих політиків і сказати, що не треба лицемірити. Ми стоїмо перед загрозою, яка перед нашими кордонами. Тримаємо безпеку Європи. Це те, з чого треба починати розмову, коли ми говоримо про безпеку», – підкреслив глава МВС.

Під час Експертного Форуму провідні експерти, державні діячі, дипломати та керівники впливових міжнародних організацій обговорюватимуть найважливіші питання порядку денного у державі. Зокрема, актуальний стан ситуації на Донбасі, місце України в системі світової та регіональної безпеки, а також реформу силових структур та українського війська.