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Воры помянули Мамеда, посетили полицию...
29 ноября 2017 | 10:45
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Воровская сходка в Пуще-Водице Киевской области, на которой задержали, а потом отпустили 66 криминальных авторитетов, была посвящена очередной годовщине смерти авторитетного вора в законе Мамеда — Сергея Пахомова.
О намечавшейся сходке в полиции давно знали. И предполагали, что помимо формальной причины — поминок по Мамеду, на сходке могут быть поставлены на повестку дня ключевые моменты. Согласно данным источников, это могла быть смена смотрящего по центральному региону и Западной Украине. У ныне занимающего эту "должность" Андрея Недзельского-Недели, давно обозначились серьезные проблемы с коллегами по воровскому ремеслу. "Неделя, не ограничиваясь "своими" регионами, попытался распространить влияние на днепровский регион, за которым "смотрит" коронованный вор по прозвищу Умка — Сергей Олейник, предложив тому отчислять "долю малую" в киевский общак", — говорится в сообщении. Собственно, именно эта экспансия и вызвала претензии у других лидеров традиционной преступности — "воровского хода". В ходе конфликта на сторону Умки стал один из самых авторитетных воров Украины — Лера Сумской. По данным СМИ, всех задержанных на "сходке" криминальных авторитетов отпустили. Воровская схода состоялась 27 ноября. Golos.Ua
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